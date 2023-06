Ostatnie starcie przed wakacjami: podsumowujemy polityczny weekend

Jeśli konwencja Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni miała być odpowiedzią na ofensywę Donalda Tuska i jego spotkania w centrach miast z tysiącami wyborców, to przyniosła rozczarowanie. Nie usłyszeliśmy nic nowego, nie padł żaden przełomowy pomysł ani obietnice kolejnych programów społecznych. Trudno się jednak temu dziwić. Skoro sondaże nie drgnęły po zapowiedzi 800 plus, darmowych autostrad oraz rozszerzenia programu bezpłatnych leków – z kolejnymi tego typu ofertami partia władzy woli zaczekać na okres tuż przed wyborami. Niemniej, jeśli PiS z przystawkami planowali swój zjazd jako pokaz jedności całego środowiska, wyglądałby on zapewne inaczej w pełnej ludzi nowoczesnej Atlas Arenie w Łodzi niż na zwykłym placu w górniczym mieście, z potężnym kominem elektrociepłowni w tle.

