Czy w rosyjskiej armii walczą Polacy? Jak polska mniejszość próbuje przetrwać w Rosji?

Choć więc prawdopodobieństwo, że większa liczebnie grupa rosyjskich Polaków trafiła na front, wydaje się niskie ze względu na ich niewielką liczbę, to możliwość, iż dotknie to pojedyncze osoby, istnieje – wszystko kwestia statystyki.

Potwierdzać może to nagranie z frontu, które 8 lutego ukraińskie siły specjalne opublikowały na swoim kanale w Telegramie. Film pokazuje atak na rosyjski punkt umocniony. Atakujący biorą dwóch jeńców. Podczas rozmowy prowadzonej z jednym z nich w okopie przy papierosie jeniec mówi, że poszedł na wojnę, by uzyskać wolność; wcześniej siedział w łagrze. Chciał „wyjechać do Polski”, bo „pradziadek był z Polski”. Nie precyzuje, czy miał zamiar się poddać Ukraińcom, czy wyemigrować już po tym, jak „odsłuży” swoje na froncie.

Z punktu widzenia rosyjskiego prawa niemal każdy obywatel płci męskiej w wieku poborowym może zostać wezwany do armii po ogłoszeniu mobilizacji, niezależnie od identyfikacji narodowościowej. Wyjątek stanowią nieliczne „rdzenne ludy” odległych obszarów Rosji. Choć w teorii istnieje możliwość wnioskowania o odbycie cywilnej służby zastępczej, powołując się na przekonania religijne, w praktyce rosyjskie państwo utrudnia wybór tej ścieżki.

„Wielu wyjechało”

Ponadto liczbę rosyjskich Polaków można poszerzyć o tych, którzy poczuwają się do związków z polskością, choć nie na tyle, by deklarować polską narodowość w spisie.

Jak zauważa w rozmowie z „Tygodnikiem” Andrzej (to imię zmienione, mężczyzna prosił o anonimowość), polskość stanowi tu sposób na wyróżnienie się. Szczególnie, jeśli można to podbudować faktyczną genealogią: – Polskość to dla wielu przynależność do pewnego klubu, to coś oryginalnego. A nawet elitarnego.