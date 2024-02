Wojna na wirażu. Rosjanie mają nawet pięciokrotną przewagę w sile ogniowej

Po długich negocjacjach w Unii Europejskiej udało się pokonać węgierskie weto i przyjąć pakiet wsparcia dla Ukrainy do 2027 r. o wartości 50 mld euro. Suma jest niebanalna, ale by domknąć budżet, Kijów musi w ciągu najbliższego roku pozyskać za granicą jeszcze ok. 25 mld dolarów.

Tymczasem choć pomoc finansowa jest ważna, to o przetrwaniu kraju i wyniku wojny zdecydują dostawy broni i amunicji. Z tymi jest zaś coraz gorzej. Państwom UE nadal nie udało się uzgodnić warunków dalszego finansowania pomocy wojskowej. Negocjowane jest stworzenie Funduszu Wsparcia Ukrainy, w którym pierwotnie miało się znaleźć 20 mld euro. Dla części członków Unii okazało się to jednak sumą zbyt hojną i stopniała ona do 5 mld euro. Ponadto Ukraina wciąż czeka na obiecane do końca marca 2024 r. unijne dostawy miliona pocisków artyleryjskich (dotąd dostarczono 300 tys.).