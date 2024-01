Czy prokuratura może mieć haki na Tomasza Grodzkiego?

Ta zaś każe raczej z dystansem patrzeć na prokuratorskie ustalenia i samo dochodzenie, które ruszyło zaraz po tym, jak Grodzki został marszałkiem Senatu. A może nawet nie to było powodem uruchomienia „maszyny oskarżającej”? Polityk po wyborach 2019 roku ujawnił, że złożono mu propozycję objęcia stanowiska ministra zdrowia w rządzie PiS.

Wtedy, trzeba przyznać, wiele osób przyjęło tę sensacyjną przecież informację z lekkim niedowierzaniem, może nawet przypisując Grodzkiemu lekką megalomanię lub chęć wykreowania własnej osoby. Ale przecież, patrząc z perspektywy czasu, nie byłoby to nic zaskakującego. W tym czasie prof. Łukasz Szumowski bez większego żalu pożegnałby się z resortem, przechodząc do utworzonej przez siebie Agencji Badań Medycznych. Szumowski nie raz i nie dwa mówił dziennikarzom, że w ministerstwie zatrzymał go wyłącznie wybuch pandemii (podał się do dymisji w sierpniu 2020 roku). Resort zdrowia to niewysoka cena za odbicie izby wyższej parlamentu. Tak, scenariusz z transferem Grodzkiego wydaje się teraz (choćby po próbach „kupienia” Władysława Kosiniaka-Kamysza), całkiem realny.

Grodzki nie tylko nie dał się skusić, ale też – jako marszałek Senatu – przez cztery lata utrzymał większość dla ówczesnej opozycji. Pakt senacki przetrwał, i choć realnie weta i stanowiska Senatu nie miały przełożenia na Sejm, był solą w oku ówczesnej większości. Trudno nie połączyć kropek między dużą polityką a w sumie drobną sprawą o potencjalnym zabarwieniu korupcyjnym.