Co odziedziczyliśmy po pasterzach?

Najstarsze znane ślady człowieka pozostawione w Europie liczą aż 1,4 mln lat. W 2022 r. zespół Juana Luisa Arsuagi odkrył fragmenty szczęki i kości policzkowej na stanowisku Sima del Elefante, a nowe znalezisko przesunęło o ok. 200 tys. lat wcześniejszą granicę występowania człowieka w Europie (poprzednia rekordowo stara europejska ludzka skamieniałość pochodzi z tego samego stanowiska). Mało wiemy o tym, kim byli ludzie, którzy wówczas zamieszkiwali północną Hiszpanię i jak dotarli na kontynent – czy przeszli długą drogę ze wschodu, ale jak dotąd nie znaleźliśmy śladów ich długiej wędrówki (wiemy, że ok. 1,8 mln lat temu ludzie chodzili już po Kaukazie), czy może przeprawili się z północnej Afryki przez Cieśninę Gibraltarską. W każdym razie od ok. 1,4 mln lat Europa nosi ślady stałej obecności człowieka, a jedne populacje, jak przypuszczamy, zastępowane były przez kolejne grupy migrantów z Afryki i Azji – różniących się pod kątem anatomii i wykorzystywanej technologii. W ten sposób mieli tu dotrzeć np. bezpośredni przodkowie neandertalczyków (400-600 tys. lat temu).

Po tych ostatnich została nam wprawdzie niewielka domieszka materiału genetycznego (ok. 1-2 proc.), ale na współczesną mapę genetyczną kontynentu największy wpływ miały trzy migracje przedstawicieli naszego gatunku (Homo sapiens), którzy ok. 45 tys. lat temu zaczęli spychać neandertalczyków ze wschodu, w kierunku Atlantyku. W tym czasie (ok. 40 tys. lat temu) Europa najpierw stanęła w ogniu – za sprawą erupcji Pól Flegrejskich, potężnego wulkanu położonego w pobliżu Neapolu – a potem została skuta lodem (26-20 tys. lat temu nastąpił ostatni szczyt epoki lodowej). Gdy warunki do życia się poprawiły, ciemnoskórzy łowcy-zbieracze rozprzestrzenili się po całym kontynencie.