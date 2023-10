Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością

Wspomniani wyżej politycy nie mają ani siły, ani ochoty, by zagrozić pozycji prezesa, i raczej będą się starali mu przypodobać. Środowisko musi pożegnać się z setkami stanowisk, więc przyszłoroczne wybory do samorządów i europarlamentu nabiorą dodatkowego znaczenia. To ma być czas konsolidacji i odzyskania energii. Kłopot w tym, że starzejący się lider musi żyć z wiszącą stale nad klubem PiS groźbą odejścia 18 posłów Zbigniewa Ziobry (który już raz to zrobił prezesowi, w 2011 r.), a ponadto do gry aktywniej wkroczy Andrzej Duda. Jego pozycja urośnie przez najbliższe półtora roku, może się więc okazać nowym rozgrywającym. Sugestia jego ministra Marcina Mastalerka, by Kaczyński odszedł na emeryturę, zapewne nie była przypadkowa.