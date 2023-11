Brytyjskie obchody 11 listopada przebiegały w cieniu konfliktu bliskowschodniego

ESKALACJA EMOCJI | Mimo to premier Sunak uważał, że marsz powinien zostać odwołany i że zaplanowanie go na taki dzień jak 11 listopada jest wyrazem braku szacunku. Jednak to raczej wypowiedzi szefowej MSW Suelli Braverman, która demonstracje w sprawie Gazy nazwała „marszami nienawiści”, sprawiły, iż ryzyko przemocy wzrosło. Jak zwraca uwagę komentator James O’Brien, używając określenia „marsz nienawiści” Braverman „stworzyła w umysłach ludzi przekonanie, że jest to coś, czemu trzeba się sprzeciwić”.

Co więcej, na dwa dni przed marszem w artykule w „The Times” minister Braverman podważyła wiarygodność policji, zarzucając jej sympatyzowanie z uczestnikami niektórych demonstracji, w tym tych propalestyńskich, a same marsze porównała tym razem do tych z Irlandii Północnej. Jej artykuł wzbudził oburzenie i pojawiły się opinie, iż może kosztować ją nawet utratę stanowiska. Zdaniem części publicystów i polityków Braverman prowadzi własną grę, przygotowując się do walki o przywództwo w Partii Konserwatywnej, tymczasem jako szefowa MSW powinna emocje tonować, a nie je eskalować.

Mimo presji polityków policja nie zakazała marszu.

STARCIA I ARESZTOWANIA | „Dzień do zapomnienia” – taki tytuł dla redakcyjnego komentarza o obchodach tegorocznego Dnia Pamięci wybrał 12 listopada „The Sunday Times”. Bo stało się jednak to, czego wszyscy się obawiali – dzień wcześniej w rejonie pomnika Cenotaph doszło do przemocy, choć nie ze strony uczestników propalestyńskiego protestu, lecz skrajnie prawicowych bojówek, m.in. English Defence League (EDL), które przyjechały do stolicy, aby „bronić pomników”. Zaatakowali oni kordon policjantów, rzucali butelkami, skandowali „Już nie jesteście Anglikami”. Zdaniem policji byli agresywni i dążący do konfrontacji.

Potem starcia przeniosły się do dzielnicy Chinatown. Wśród prawicowych demonstrantów aresztowano kilkadziesiąt osób. Kilku policjantów zostało rannych. Udało się jednak zapanować nad sytuacją, a przede wszystkim nie dopuścić, żeby bojówki przedostały się w pobliże propalestyńskiej demonstracji.

ZACHOWANIE MNIEJSZOŚCI | Burmistrz Londynu Sadiq Khan uważa, że niepokoje na ulicach miasta 11 listopada były „bezpośrednim skutkiem słów minister spraw wewnętrznych” – i ta opinia nie jest odosobniona.

„Ośmieliła skrajną prawicę. Spędziła tydzień, podsycając płomienie podziału – oświadczył z kolei Humza Yousaf, premier regionalnego rządu Szkocji. – Musi podać się do dymisji”. Głosy domagające się rezygnacji Suelli Braverman w kolejnych dniach mogą się nasilać, decyzja należy jednak do premiera Sunaka.

Po marszu Sunak potępił zarówno prawicowe bojówki EDL, jak i osoby wspierające Hamas. „Podłe zachowanie mniejszości ludzi osłabiło tych, którzy chcieli wyrazić swe poglądy w pokojowy sposób” – napisał w sieci. Bo rzeczywiście, podczas większości propalestyńskiego marszu nie było fizycznej przemocy – choć pod koniec pojedyncze grupy oderwały się od głównej demonstracji i zaczęły zachowywać się agresywnie. Natomiast pojawiły się na nim antysemickie i rasistowskie hasła oraz plakaty, co można było odebrać jako wyrazy wsparcia dla Hamasu. W tych przypadkach trwa policyjne śledztwo.