28 października w Telegramie (kanał „Utro Dagiestan”) pojawiły się pogłoski o tym, że w Chasawjurcie schronili się uchodźcy z Izraela, jakiś mężczyzna z brodą, fizycznie przypominający Żyda, widziany był jakoby pod hotelem „Flamingo”. Wiadomości rozsyłano pocztą pantoflową, głównie przez WhatsApp. W mediach społecznościowych pojawiły się twierdzenia, że Kaukaz Północny stanie się „Izraelem 2.0” i wezwania do obrony swojej ziemi przed napływem przybyszów. Pod hotelem zebrał się tłum. Policjanci nie próbowali interweniować i rozpraszać zgromadzenia. Co więcej – zezwolili na wejście do hotelu i sprawdzenie, czy przebywają w nim Żydzi. Wydelegowani przez tłum mężczyźni chodzili od drzwi do drzwi. Nie znaleźli nikogo z Izraela. Przy wejściu do „Flamingo” zamieścili ogłoszenie: „Żydom wstęp wzbroniony”. Tego samego dnia w Czerkiesku odbył się wiec, którego uczestnicy żądali od władz Republiki Karaczajo-Czerkiesji aktywnego poparcia dla Palestyny i wyrzucenia etnicznych Żydów. Na ścianie ośrodka żydowskiego w Nalczyku (Kabardo-Bałkaria) podpalacze zostawili napis: „Śmierć Żydom”. Następnego dnia tłum ruszył na lotnisko w Machaczkale, aby udaremnić pasażerom samolotów z Tel Awiwu wylądowanie na dagestańskiej ziemi i założenie wymyślonego „Izraela 2.0”. Rosgwardia ochraniająca międzynarodowy port lotniczy ze spokojem obserwowała wyczyny kilkuset rozgniewanych mężczyzn. Ci nie tylko rzucali kamieniami w busy wiozące pasażerów, ale także łupili i niszczyli sklepy. Migawki z zamieszek można było oglądać na bieżąco w mediach społecznościowych.

Winni zawsze ci sami: Waszyngton i Kijów

Władze Dagestanu, a zaraz potem także władze centralne wskazały winnych: to zagranica. Rzecznik prasowy Kremla: „Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia wokół lotniska Machaczkały to w dużym stopniu rezultat ingerencji z zewnątrz. (…) To zrozumiałe, że na tle tego, co pokazuje telewizja: koszmar w Strefie Gazy, śmierć dzieci, kobiet, starców, medyków i innych, łatwo jest tym, którzy nam źle życzą, wykorzystać tę sytuację, pobudzić ludzi”.