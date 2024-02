Barbara Klicka, pisarka: najmocniej przylegamy do siebie tymi miejscami, w których mamy leje po bombach

Praca w Twojej powieści bywa źródłem wielu napięć.

Pierwszy kłopot jest najbardziej chyba oczywisty i polega na sprekaryzowaniu pracy. Mira z całą pewnością jest prekariuszką, która doświadcza konsekwencji tego stanu rzeczy. O nieustającym poczuciu napięcia, ustawicznym poszukiwaniu kolejnych zleceń, o niepokoju, który nie pozwala zrezygnować z kolejnej fuchy, co skutkuje tym, że właściwie nigdy się nie ma wolnego, o tym wszystkim powiedziano już tyle, że może nie ma sensu się tu powtarzać. Ale co z długofalowymi konsekwencjami pozostawania w takim stanie? Co ze zmęczeniem, które kumuluje się z roku na rok, nie znika, ale się sumuje? Co z całą masą wiedzy czy pseudowiedzy, która przydatna nam jest tylko do jednego projektu, ale którą nasz mózg przyswaja i przechowuje? Gdzie to się mieści?

No właśnie, gdzie?

Ten nieustający nerwowy, pulsujący ruch sprawia, że nic nie znajduje swojego rozwinięcia, wszystkie zadania składają się tylko z początków i końców – wskakujesz w temat tylko po to, żeby go natychmiast opuścić. Ale to, co w „Renecie” dotyczy pracy, jest nie tylko o tym zmęczeniu. Znasz takie powiedzenie, że jesteś tym, co ostatnio zrobiłaś? Jeśli uznać na chwilę, że to prawda, to kim właściwie są osoby, które co miesiąc muszą robić coś innego? I ile można mieć tych tożsamości, nim rozsadzą od środka?

Twoja bohaterka wykonuje różne prace: dziwne, śmieszne, czasami nieprzyjemne. Raz zatrudnia się przy tworzeniu portalu erotycznego, a innym razem w miejscu, gdzie segreguje używane ubrania. Jak było u Ciebie?

Niestety: praca była i jest ważną jakością w moim życiu (śmiech). Pracowałam w wielu miejscach i okolicznościach. „Reneta” nie jest jednak książką bezpośrednio czerpiącą z mojej biografii; już bardziej z mojego poczucia zmęczenia czy rozczarowania. Tylko jedna historia jest prawdziwa. Był chyba 2007 rok. Moja przyjaciółka, która do dziś pracuje w pewnym fajnym wydawnictwie, napisała, że na jej służbową skrzynkę mailową przyszła pewna oferta skierowana do osób piszących. Chyba wstydziła się ją wysłać komuś, kto zajmował się w tamtym czasie literaturą nieco poważniej niż ja, więc rzecz trafiła do mnie. Pewna firma chciała stworzyć portal społecznościowy, na łamach którego rozmawiałoby się o seksie.

I co miałabyś tam robić?

Moim zadaniem miało być zaproponowanie możliwie mało wulgarnego języka do pokątnego świntuszenia w internecie i dyskretne reklamowanie prezerwatyw konkretnej marki. Dodatkowa trudność dotyczyła zamówionego już przez firmę dizajnu strony, który cały nawiązywał do, jak to ujęto w mailu, metafory kosmicznej. Krótko mówiąc, cały był w gwiazdkach, rakietach i czarnych dziurach.

Jak to wspominasz?

Mój ówczesny mąż wpadł na pomysł, że obejrzymy wszystkie możliwe odcinki „Star Treka” i „Gwiezdnych wojen”, żebym się zainspirowała. Do dziś pamiętam godziny spędzone na oglądaniu. Bez dwóch zdań, „Star Trek” byłby na pewno mnie ominął, gdyby nie to zlecenie. Chyba zresztą bez szkody dla mnie. Ostatecznie z tej pracy nic nie wyszło, ale pomyśl tylko – gdzieś w głowie mam szufladkę pełną odcinków „Star Treka”, szufladkę, do której nie zmieszczę już nic innego.

Twoja książka, przynajmniej dla mnie, jest najbardziej opowieścią o życiu po katastrofie.

Dla mnie też. Pierwszym impulsem do napisania „Renety” była katastrofa, potężny wybuch w moim prywatnym życiu. W jej konsekwencji musiałam wyobrazić sobie różne scenariusze rozwoju sytuacji, moją nową trajektorię zmienioną przez ten wybuch. Wyobraziłam sobie, że cofam się, odwołuję wszystkie moje dorosłe decyzje, kapituluję i wracam do punktu, z którego przed laty wystartowałam. A potem pomyślałam, że powrót do tego miejsca ze wszystkim, co już się wydarzyło, siłą rzeczy musiałby mieć w sobie coś przerażającego i groteskowego jednocześnie. Taki upiorny nowy początek, który jest raczej stary i raczej jest końcem.

Początki i końce. A co jest pomiędzy?

To się zapomina, prawda? Moja pamięć pracuje w dziwny sposób; mnóstwo mam w głowie białych plam, trudno mi czasem umieścić wydarzenia na osi czasu. Najintensywniej pamiętam dotyki, faktury, zapachy, wrażenia, które towarzyszyły wydarzeniom, a nie je same. Wiele okoliczności mi umyka, noszę je we łbie zamazane, albo zamiast sekwencji wydarzeń pamiętam nieruchomy obraz rozbudowany o myśli, które mi towarzyszyły w danej sytuacji.