Armita wsiadła do pociągu w Teheranie bez nakrycia głowy. I została pobita, najpewniej przez strażniczki religijnej moralności

Kler przykręca śrubę. Zwłaszcza kobietom

Zdjęcia ze stacji metra Szahada pokazują, że Armita i jej koleżanki wsiadły do pociągu bez nakryć głowy. To jeden ze skutków zeszłorocznych protestów. Choć wygasły, wiele kobiet i dziewcząt, zwłaszcza w wielkich miastach, przestało przestrzegać rygorów narzuconych przez kler rządzący Iranem od 1979 roku, gdy wskutek rewolucji monarchię zastąpiła republika ajatollahów.

Przed rokiem młodzieżowy bunt ogarnął caluteńki Iran, przestraszony nie na żarty kler rozkazał policji obyczajowej, by wycofała patrole z większych miast i nie prowokowała ludzi do jeszcze gniewniejszych protestów. Na początku lata, kiedy protesty wypaliły się i do Iranu wrócił spokój, ajatollahowie rozkazali policji obyczajowej, by wróciła do swoich przerwanych zadań i przywróciła patrole lustrujące ulice Teheranu, Isfahanu, Meszhedu i Szirazu.

Pewność siebie odzyskali także namaszczeni przez kler ministrowie i posłowie. Ci pierwsi napisali nowe prawo, regulujące przepisy dotyczące hidżabu, a drudzy, we wrześniu, prawie w rocznicę śmierci Mahsy Amini, usłużnie je przyjęli. Teraz musi je tylko zatwierdzić jeszcze Rada Strażników Rewolucji, orzekająca we wszystkich sprawach dotyczących republiki ajatollahów.

Nowe przepisy ubraniowe przewidują, że kobiety – bo to ich w istocie te nowe przepisy dotyczą – łamiące, a nawet tylko niewłaściwie przestrzegające zasad hidżabu mogą być ukarane wysokimi grzywnami do ok. 3 tysięcy dolarów (dotąd były znacznie niższe), a nawet 10 latami więzienia (dotąd najsurowszą karą były 2 miesiące więzienia). Kary grzywien i więzienia przewidziano także dla właścicieli przedsiębiorstw, w których nie odmówiono by świadczenia usług kobietom nieprzestrzegającym hidżabu. Prawo precyzyjnie określa krój damskich i męskich przyodziewków oraz wskazuje, które części ciała należy koniecznie zakrywać ubraniem, a które mogą pozostać odkryte bez uszczerbku dla pobożności i bez grzechu.