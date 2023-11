Miała 16 lat i odkryte włosy. Nie żyje Armita Geravand, kolejna ofiara policji obyczajowej w Iranie

Armita i jej koleżanki nie nosiły hidżabu. Przed wejściem do stacji metra na placu Męczenników zostały zatrzymane przed patrol oburzony na ich nieobyczajny strój. Według irańskiej opozycji na wygnaniu doszło do przepychanki, a jedna z policjantek uderzyła lub pchnęła Armitę. Dziewczyna upadła, uderzając głową w twardy przedmiot. Ignorując protesty policji, dziewczyny weszły na stację. Kamery przemysłowe zarejestrowały, jak wsiadają do pociągu, ale zanim zdążył ruszyć, wynoszą zeń nieprzytomną koleżankę, układają na peronie, wzywają pomoc. Przybywają sanitariusze i na noszach zabierają Armitę do wojskowego szpitala.

Trzy tygodnie później (o śmierci Mahsy powiadomiono po trzech dniach), w sobotę 28 października, irańskie władze ogłosiły, że Armita nie odzyskała przytomności. Zmarła.

Dziennikarki w więzieniu

Według władz Armita zasłabła w pociągu, a upadając uderzyła tak nieszczęśliwie głową, że spowodowało to wylew krwi do mózgu. Powodem zasłabnięcia miał być nagły spadek ciśnienia. Organizacja Hengaw, założona przez irańskich Kurdów żyjących na emigracji w Skandynawii, twierdzi jednak, że powodem śmierci Armity był uraz odniesiony wskutek uderzenia policjantki – dziewczyna zdołała jeszcze zejść na peron i straciła przytomność dopiero po wejściu do pociągu. Irańscy i zagraniczni działacze praw człowieka przypominają, że w zeszłym roku, po śmierci Mahsy Amini, ajatollahowie także upierali się, że przyczyną była wrodzona wada serca dziewczyny. Rodzice Mahsy twierdzą, że na nic nie chorowała i nie przyjmowała żadnych lekarstw.

Pogrzeb Mahsy Amini w rodzinnych, kurdyjskich stronach na zachodzie kraju okazał się iskrą, która wywołała uliczną rewolucję przeciwko trwającej prawie 50 lat tyranii irańskiego kleru. Obawiając się, by śmierć Armity, która w dodatku zbiegła się z pierwszą rocznicą śmierci Mahsy, nie wywołała nowych protestów, teherański reżim tym razem niczego nie zaniedbał.