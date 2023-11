Arcybiskup Gądecki kontra papież

„Sprawozdanie” ujawnia bardzo krytyczny stosunek abp. Gądeckiego do Synodu o synodalności. Negatywnie ocenia on metodę prowadzenia obrad. Z aprobatą przywołuje wysunięte przez 91-letniego kardynała Zena, emerytowanego arcybiskupa Hong Kongu, oskarżenie wobec Sekretariatu Synodu o manipulację przebiegiem zgromadzenia. Taką manipulacją miało rzekomo być prowadzenie rozmów w małych grupach, w których uczestnicy mieli słuchać siebie nawzajem, ale bez możliwości polemik. Zdaniem metropolity poznańskiego taka forma nie dawała okazji do autentycznej rozmowy (jak stwierdził wprost w wywiadzie dla konserwatywnego amerykańskiego portalu „Catholic World Report”). Przewodniczący KEP wyraził także poważne wątpliwości wobec rozszerzenia grona pełnoprawnych członków Synodu – którymi były także osoby świeckie. Krytycznie potraktował również kluczowe teologiczne postulaty, które pojawiały się na Synodzie – m. in. dotyczące samej synodalności, stosunku do osób LGBT+ albo możliwości udzielania święceń diakonatu kobietom. Wspólną podstawą owych teologicznych wątpliwości wydaje się sceptycyzm wobec postawy „inkluzywności”. Krytykując to kluczowe dla Synodu pojęcie, przywołuje zdanie amerykańskiego myśliciela George’a Weigela, że „Jezus praktykował wykluczanie”.

Źródła problemów abp. Gądeckiego z akceptacją kierunku, w którym podąża Kościół za sprawą procesu synodalnego, widać wyraźnie w jego liście do papieża na temat niemieckiej Drogi Synodalnej. Niemieckie postulaty hierarcha uznaje za próbę przeprowadzenia w Kościele rewolucji – ale nie ewangelicznej, lecz lewicowo-liberalnej. Z listu wyraźnie wynika, że ocena niemieckich propozycji jako „niekatolickich” wiąże się ze sceptycznym stanowiskiem wobec osiągnięć współczesnych nauk społecznych. Abp Gądecki dyskredytuje te ostatnie, posuwając się do wątpliwego etycznie chwytu retorycznego: porównując je do „popularnej niegdyś teorii rasizmu”.