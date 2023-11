Starcie arcybiskupów Gądeckiego i Bätzinga to starcie dwóch wizji Kościoła

W tym kontekście warto zwrócić uwagę zarówno na sposób prowadzenia debaty przez każdą ze stron, jak i na argumenty przez nie wysuwane. Abp Gądecki w swoich wypowiedziach zgłasza wątpliwości wobec metodologii wzajemnego słuchania się bez polemik, wyraża obawę przed wprowadzeniem w Kościele transparentności procedur – i przedstawia papieżowi („wyższej instancji”) krytykę innego Kościoła lokalnego, rezygnując z bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami krytykowanej przez siebie wspólnoty (a nawet bez informowania ich o podejmowanych przez siebie działaniach).

Przedstawiciele Kościoła niemieckiego informują o swoich działaniach w ramach Drogi Synodalnej i rozsyłają wypracowane tam propozycje (dotyczące m. in. zwiększenia przejrzystości kościelnych procedur) do biskupów świata. Bp Bätzing zwraca się ze swoim listem bezpośrednio do abp. Gądeckiego – kierując go papieżowi tylko „do wiadomości”.

Obserwując starcie przewodniczących polskiego i niemieckiego episkopatu widzimy nie tylko dwie teologiczne wizje, ale i dwa sposoby funkcjonowania kościelnych instytucji. Spór wygląda na bardzo głęboki. Co napełnia jednak nadzieją, to fakt, że obaj biskupi po wymianie listów spotkali się w poniedziałek wieczorem podczas zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) na Malcie i zdecydowali się jednak ze sobą bezpośrednio porozmawiać.