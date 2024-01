Ameryka pod ścianą: co przyniosą prawybory

Sąd Najwyższy musi działać sprawnie: już 5 marca odbędzie się Super Wtorek, czyli dzień głosowania w prawyborach w kilkunastu stanach, w tym m.in. w spornych Maine i Colorado. Wyborcy z tego ostatniego stanu wystosowali do sędziów pismo z apelem, by ci szybko zdecydowali, czy rozstrzygną pozwy z Maine i Colorado (mogą odmówić), a jeśli tak, to by wydali werdykt przed 11 lutego. Dzień później rozsyłane są bowiem do mieszkańców karty do głosowania korespondencyjnego.

To zresztą nie koniec amerykańskiego political fiction: Sąd Najwyższy ma również rozstrzygnąć spór, czy zasadnie skazywano uczestników szturmu na Kapitol w oparciu o przepisy dotyczące obstrukcji oficjalnego posiedzenia władz. Taki zarzut postawiono również Trumpowi, który podburzał tłum przed oficjalną certyfikacją głosów elektorskich przez Kongres. Proces federalny w tej sprawie ma ruszyć 4 marca. Termin może jednak ulec zmianie. Trwa batalia o to, czy Trumpa chroni immunitet: jego prawnicy przekonują, że nie może być on ścigany za czyny popełnione w trakcie sprawowania urzędu prezydenta USA. Spór może trafić ostatecznie do SN, choć sędziowie już raz zamknęli drzwi prowadzącemu sprawę specprokuratorowi Jackowi Smithowi: odmówili zajęcia stanowiska z pominięciem sądów niższej instancji.

Dyktator pierwszego dnia

Ameryka stoi na konstytucyjnym rozdrożu i to w momencie, gdy rosną obawy, że druga kadencja Trumpa może oznaczać skręt w stronę autorytaryzmu. Polityk zaostrzył ostatnio retorykę, sugerując, że w przypadku wygranej nie cofnąłby się przed użyciem FBI i Departamentu Sprawiedliwości do zemsty na swoich wrogach politycznych. Na jednym z wieców wychwalał politykę premiera Węgier Viktora Orbána i odgrażał się, iż jako prezydent USA wypleni z kraju „robactwo”, czyli „wszelkich komunistów, marksistów, faszystów i złodziei z radykalnej lewicy”. Innym razem, z okazji świąt Bożego Narodzenia, Trump zaatakował Bidena i specprokuratora Jacka Smitha, życząc im, by „zgnili w piekle”.