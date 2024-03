Nikki Haley wycofuje się z prawyborów. USA czeka powtórka pojedynku między Trumpem a Bidenem

Trump nie pozostał dłużny, roztaczając wizję, że Ameryka za kadencji Demokraty pogrąża się w chaosie. Przekonywał również, że nie doszłoby do wojny w Ukrainie i ataku Hamasu na Izrael, gdyby to on był teraz prezydentem. Trump sięgnął również po niebezpieczną retorykę, po raz kolejny powątpiewając w integralność wyborów w USA. „W tej kwestii jesteśmy krajem Trzeciego Świata” – przekonywał tuż po tym, jak zwyciężył z Nikki Haley. Podczas przemówienia były prezydent ani razu nie wspomniał o rywalce.

Choć polityczka zalicza porażkę za porażką, jej udział w wyścigu jest przestrogą dla Donalda Trumpa: w niektórych stanach, jak Karolina Południowa czy New Hampshire, poparło ją ok. 40 proc. republikańskich wyborców. Wtorkowej nocy Haley dobrze poradziła sobie m.in. w Massachusetts, gdzie dostała głosy ok. 37 proc. elektoratu. Trump zazwyczaj gorzej niż ona radzi sobie wśród wykształconych Amerykanów, a także mieszkańców przedmieść – rejonów kluczowych dla jesiennej walki o Biały Dom. Według badań exit poll telewizji NBC News około jedna trzecia wyborców w Wirginii, Karolinie Północnej i Kalifornii nie chce zadeklarować, że poprze w ciemno jakiegokolwiek nominata Partii Republikańskiej (czytaj: Trumpa). Podobny odsetek respondentów w Wirginii i Karolinie Północnej twierdzi, że Trump nie powinien ubiegać się o urząd prezydencki, jeśli zostanie skazany w jednym z postępowań karnych.

Lekcję z superwtorku powinien wyciągnąć także Joe Biden: podobnie jak podczas niedawnych prawyborów w Michigan niektórzy wyborcy zaznaczyli na kartach do głosowania opcję „niezdecydowany”. To gest protestu przeciwko poparciu prezydenta dla polityki Izraela wobec Strefy Gazy. „Niezdecydowanych” było 19 proc. wyborców w Minnesocie, co najmniej 12 proc. w Karolinie Północnej i co najmniej 9 proc. w Massachusetts. Podobna antybidenowska kampania rozkręciła się także m.in. w Kolorado, Tennessee i Alabamie. To sygnał ostrzegawczy dla Bidena: do zwycięstwa w listopadzie potrzebuje m.in. progresywnych i młodych Amerykanów, którzy dołączają do muzułmańskich wyborców sfrustrowanych bliskowschodnią polityką Białego Domu. Jak pokazują od miesięcy sondaże, prezydent USA gorzej niż w 2020 roku radzi sobie także wśród Afroamerykanów i Latynosów.

Trump może startować

Bój o głosy wyborców w superwtorek poprzedził długo oczekiwany werdykt Sądu Najwyższego USA. W poniedziałek, na niecałą dobę przed otwarciem lokali wyborczych, sędziowie jednogłośnie orzekli, że Trump nie może być wykluczony ze startu w prawyborach w Kolorado. Werdykt odnosił się do orzeczenia tamtejszego sądu, który w grudniu nakazał wykreślenie nazwiska Trumpa z listy wyborczej na podstawie 14. poprawki do konstytucji. Zabrania ona sprawowania urzędu osobom publicznym, które zaangażowały się w bunt przeciwko USA. W przypadku byłego prezydenta sędziowie z Kolorado uznali, że chodzi o rolę, jaką odegrał on w pamiętnym ataku na amerykański Kapitol: tłum zagrzewany jego kłamstwami o rzekomym zwycięstwie w wyborach prezydenckich wtargnął do budynku 6 stycznia 2021 roku.