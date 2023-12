Sąd Najwyższy w Colorado nakazał wykreślenie Trumpa z listy wyborczej. To historyczny werdykt

Werdykt zapadł w oparciu o 14. poprawkę do amerykańskiej konstytucji: jej trzeci paragraf zabrania sprawowania urzędów publicznych osobom, które zaangażowały się w bunt przeciwko Stanom Zjednoczonym.

W przypadku byłego prezydenta, który zamierza wciąć udział w walce o Biały Dom w 2024 roku, chodzi o rolę, jaką odegrał on w pamiętnym ataku jego zwolenników na amerykański Kapitol. Zagrzewany kłamstwami o rzekomym wyborczym zwycięstwie Trumpa tłum wtargnął do budynku parlamentu federalnego 6 stycznia 2021 r. Choć Trump ma być dopiero sądzony w tej sprawie przed sądem federalnym – jeśli nic się nie zmieni, termin pierwszej rozprawy to 4 marca 2024 r. – w międzyczasie zapadł właśnie wyrok sądu dystryktowego w Colorado. Sędzia Sarah Wallace orzekła już w listopadzie 2023 r., że Trump wziął udział w rebelii, a teraz, w kolejnej instancji, Sąd Najwyższy Colorado właśnie przyznał jej rację.

„Nie doszliśmy do tych wniosków łatwo”

W werdykcie, wydanym stosunkiem głosów cztery do trzech, sędziowie nakazali wykreślenie nazwiska Donalda Trumpa z listy kandydatów w prawyborach, zaplanowanych w stanie Colorado na 5 marca 2024 r. Wykonanie orzeczenia wstrzymane jest na razie do co najmniej 4 stycznia – sędziowie zapewne pozostawili tutaj czas na ewentualne rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy USA. Prawnicy Trumpa już zapowiedzieli apelację. Sprawa musi być rozpatrzona w trybie pilnym: 5 stycznia mija termin na zatwierdzenie listy kandydatów biorących udział w prawyborach w Colorado.