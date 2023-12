Zakonnice pozywają producenta broni. Wcześniej kupiły jego akcje

Według Gun Violence Archive, organizacji non-profit dokumentującej przestępstwa z użyciem broni, liczba dzieci będących ofiarami masowych strzelanin wzrosła z 582 (w 2014 r.) do 886 (w tym roku), a liczba masowych strzelanin wzrosła z 272 do 635.

Zakonnice domagają się zmiany w sposobie produkcji broni (by nie można było jej łatwo przekształcić w bardziej śmiercionośną) i w sposobie jej reklamowania (by nie prezentowano jej, szczególnie młodym mężczyznom, jako przedmiotu wartego pożądania). A jeszcze bardziej chciałyby, by firma wróciła do swojej tradycji, kiedy „przez pierwsze 153 lata swojego istnienia nie produkowała broni o charakterystyce wojskowej”.

W latach 2012-21 Smith & Wesson na sprzedaży tego typu broni zarobił równowartość blisko 3 mld złotych.

Korzystałem z „Wall Street Journal” i „New York Timesa”.