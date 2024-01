Donald Trump udowadnia, że trzyma w garści elektorat Partii Republikańskiej

Mało emocjonujący wieczór wyborczy w Iowa pokazał jedno: Trump trzyma w garści kluczowy republikański elektorat. Choć sięga po coraz bardziej skrajną retorykę, choć był dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu i choć ciąży na nim łącznie 91 zarzutów karnych (w tym w związku z nawoływaniem do pamiętnego szturmu na Kapitol), wyborców to nie odstrasza.

A wręcz przyciąga: robiąc z siebie ofiarę rzekomego prześladowania politycznego, Trump wzmacnia swoją pozycję w partii. W sondażach prowadzonych przed lokalami prawyborczymi w Iowa aż dwie trzecie pytanych deklarowało, że Trump powinien kontynuować walkę o Biały Dom, nawet jeśli zostanie skazany w którymś z postępowań karnych.

Trump powtarzał mantrę o „polowaniu na czarownice” także w nowojorskim sądzie, dokąd udał się tuż po zwycięstwie w Iowa. Zaczął się tam proces cywilny o zniesławienie, wytoczony mu przez pisarkę E. Jean Carroll. Na rozprawie Trump zachowywał się tak skandalicznie, że sędzia zagroził mu wyrzuceniem z sali.

Małe szanse rywali

Po tak mocnym zwycięstwie Trumpa w Iowa słabną nadzieje, że jego rywale, a zwłaszcza Nikki Haley, podtrzymają bój o nominację partyjną. Nawet jeśli Haley udałoby się zwyciężyć w prawyborach w New Hampshire (głosowano 23 stycznia, już po zamknięciu tego numeru „Tygodnika”), może być to jedynie wyjątek od reguły. Elektorat w tym stanie, gdzie 40 proc. to wyborcy niezdecydowani o umiarkowanych poglądach, nie jest reprezentatywny dla reszty kraju.

Szacuje się, że w kluczowej dla wyścigu Karolinie Południowej Trump ma nad Haley ok. 30 punktów procentowych przewagi. W sondażach ogólnokrajowych poparcie dla niego deklaruje ponad 65 proc. sympatyków Republikanów. Prof. Andrew Smith, dyrektor ośrodka sondażowego na Uniwersytecie w New Hampshire, ocenia tę sytuację na chłodno. – Jeśli Haley nie pokona Trumpa 23 stycznia, powinna zrezygnować z wyścigu. Jej rywal jest tak pewny siebie, że nawet nie zwiększył tu liczby spotkań z wyborcami – tłumaczy Smith w rozmowie z „Tygodnikiem”.

Wiele mówi fakt, że po sukcesie w Iowa Trump skupił się od razu na atakach na ubiegającego się o reelekcję Joego Bidena. Podczas triumfalnego przemówienia 15 stycznia nazwał go „najgorszym prezydentem w historii USA”. Z kolei Biden w noc prawyborczą pisał na platformie X: „Ten wyścig od zawsze sprowadzał się do jednego: ja i wy musimy stoczyć walkę przeciw Republikanom wspierającym ruch MAGA. Tak było wczoraj i tak będzie jutro”. W ciągu doby od zwycięstwa Trumpa w Iowa na kampanię Bidena wpłynęło 1,6 mln dolarów darowizn.

Kapitał polityczny w tym dniu zbijała też wiceprezydentka Kamala Harris: podczas przemówienia w Karolinie Południowej ostrzegała, iż Trump jest zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji. Obarczyła go też winą za zniesienie federalnego prawa do aborcji na życzenie – zdecydowali o tym bowiem sędziowie Sądu Najwyższego, spośród których trzech nominował za swojej prezydentury Trump.

Biden jako mniejsze zło?

Konserwatywny serwis The Hill twierdzi, że w obliczu toksycznego w opinii wielu wpływu Trumpa na amerykańską politykę, sojusznikiem Bidena mogą stać się znów umiarkowani zwolennicy Republikanów. Według sondażu NBC News/Des Moines Register 43 proc. wyborców, którzy w Iowa poparli Nikki Haley, deklaruje, że w przypadku starcia Trump-Biden zagłosują na kandydata Partii Demokratycznej.

Poparcie dla obecnego prezydenta sygnalizują też niektórzy byli współpracownicy Trumpa. „Nigdy nie głosowałam na Demokratę, ale zrobię to, jeśli Trump zdobędzie nominację republikańską. Nie poprę kogoś, kto nie chciał pokojowo przekazać władzy, próbował wyrzucić do kosza legalnie przeprowadzone wybory i zagrzewał do ataku na Kapitol” – mówiła serwisowi The Hill była doradczyni medialna Trumpa podczas kampanii w 2020 r., Sarah Matthews. Z kolei Anthony Scaramucci, były dyrektor działu komunikacji Białego Domu, ostrzegł, że od wyniku wyborów zależą losy demokracji w USA.

Znamienny jest też komentarz opublikowany w dzienniku „USA Today”. Były republikański kongresmen Fred Upton, który po szturmie na Kapitol głosował za impeachmentem Trumpa, krytykuje niewydolny, jego zdaniem, system prawyborów. Argumentuje, że przy niskiej frekwencji nieproporcjonalnie duży wpływ na wynik ma zdeterminowany elektorat wspierający kandydatów o radykalnych poglądach. „Przeciętni wyborcy zachodzą w głowę, dlaczego ich partie premiują najbardziej skrajnych polityków” – pisze Upton.

Ukraina zakładniczką kampanii

Tymczasem partyjny establishment Partii Republikańskiej znów stoi przy Trumpie: w ostatnich dniach jego kandydaturę w wyścigu o Biały Dom poparło kilku kluczowych Republikanów, w tym senator z Teksasu Ted Cruz, jego rywal w prawyborach w 2016 r.