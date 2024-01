Elektorat wpatrzony w Trumpa. Były prezydent zmiótł rywali w prawyborach w Iowa

Powtórka Trump vs. Biden?

Ale kampanie Donalda Trumpa i ubiegającego o reelekcję Joe Bidena już szykują się na listopadowe starcie w prezydenckim wyścigu. Podczas zwycięskiego przemówienia w Des Moines w Iowa Trump przeszedł do ataku na Demokratę, nazywając go „najgorszym prezydentem w historii USA”, który niszczy Amerykę i świat. Sztab Bidena wykorzystał zaś prawyborcze zwycięstwo rywala do podkręcania własnej kampanii: „Donald Trump jest oficjalnie faworytem w wyścigu o nominację Partii Republikańskiej i zrobimy wszystko, by go pokonać. Nie możemy dopuścić do tego, by to on lub inny ekstremista z jego obozu zagrażał naszej demokracji” – napisano w e-mailu apelującym o wsparcie finansowe dla kampanii Joe Bidena.

Nie ma co ukrywać, że dla Demokraty posiadanie Trumpa za rywala byłoby najlepszym prezentem: mający rekordowo niskie poparcie przywódca USA mógłby bowiem uczynić z wyborów referendum przeciwko Trumpowi. Tak było w 2020 roku i dwa lata później, gdy rozegrał się ważny bój o Kongres (m.in. dzięki antytrumpowskiej retoryce Demokraci utrzymali większość w Senacie). Na plus Bidena działa także coraz ostrzejsza retoryka Donalda Trumpa, który m.in. sugeruje, że w przypadku wygranej nie cofnąłby się przed użyciem FBI i Departamentu Sprawiedliwości do zemsty na swoich wrogach politycznych. Podczas niedzielnego wiecu w Indianoli w Iowa polityk zagrzewał wyborców do głosowania, przekonując, że ich w rękach leży zwycięstwo nad wszelkiej maści „kłamcami, złodziejami, zboczeńcami i oszustami”. Polityk podobnie jak inni kandydaci mobilizował mieszkańców Iowa, by nie odpuścili sobie głosowania ze względu na rekordowe mrozy.