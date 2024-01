Alicja Hintz była 12-letnią dziewczynką, gdy po powstaniu warszawskim została wywieziona do Auschwitz. Opowiedziała nam swoją historię

W środku gęsto od chorych. Trzypiętrowe wąskie łóżka, na każdym poziomie trzy osoby. Mama siedzi w kucki, kolana pod brodą. Nieprzytomna od gorączki. – Nie poznała mnie. Całowałam, płakałam, rozpaczałam. Nagle ktoś dotknął mojego ramienia. Lekarka. Czeszka. Ruda, piegowata, niska, gruba. Łamaną polszczyzną wyjaśniła, że to malaria. Powiedziała: jak teraz wiem, że ona ma ciebie, to dam jej leki i wyzdrowieje.

To właśnie śladu po tej kobiecie Alicja będzie szukać wiele lat później w biurze Muzeum Auschwitz-Birkenau. – Bo co by było, gdyby nie ona? Śmierć z choroby, albo komora gazowa, albo zastrzyk z fenolu. Mama nie miałaby szans. A co wtedy ze mną?

Sachsenhausen

Maria Hintz zdrowieje. Nie zdąży jeszcze dojść do siebie, gdy w połowie stycznia 1945 r. z transportem matek z jednym dzieckiem zostaje wywieziona do Blankenburga. To filia obozu Sachsenhausen, 20 km od Berlina. Kilkanaście dni później, 27 stycznia, do Auschwitz wchodzi Armia Czerwona. Znajdzie m.in. grupę 700 dzieci.

Według danych Muzeum Auschwitz-Birkenau w obozie zamordowano bez rejestracji ponad 200 tys. dzieci i nastolatków. Z dzieci zarejestrowanych 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, 3 tys. Polacy, ponad tysiąc Białorusini i po kilkaset Rosjanie, Ukraińcy i inni. W ocalałej ewidencji będzie też nazwisko Alicji.

Ale o tym Alicja dowie się później. 27 stycznia 1945 r. jest pod Berlinem. Nowy obóz to skupisko jednopiętrowych bloków. Pokoje na osiem osób: cztery matki, czworo dzieci. W każdym cztery podwójne łóżka, szafa, stół. To luksus dla więźniarek z Auschwitzu.

Materialnym śladem z tamtych dni jest Arbeitskarte, karta pracy, ze zdjęciem Marii Hintz. Widać siniak nad górną wargą. – Bo wszystkie zęby jej w Auschwitz wybili.

Kartę pracy ze zdjęciem dostaną w Blankenburgu także większe dzieci. Alicja nie, jest za mała i za wątła.

Codziennie rano Niemiec zabiera więźniarki, wieczorem odwozi z powrotem. Robią, co każe. Jak trzeba odgruzowywać, odgruzowują, jak trzeba sprzątać sale w magistracie, sprzątają. Ciągle głodne. Na początku mama ma trochę pieniędzy z wymienionych na marki złotówek. W pobliskim sklepie jest piwo w kance, sok z buraków w butelkach i – o dziwo – ślimaki w sosie. Ale pieniądze szybko się kończą i zostaje wikt obozowy: gotowane obierki.

Alicja: – Nosiłam przy sobie blaszaną puszkę, a nuż coś się trafi. Raz znalazłyśmy z mamą w gruzach placek. Ze zwykłego ciasta, grubości palca, kawałek duży jak pół dłoni. Moczyłyśmy go trzy dni. Tę wodę żeśmy popijały, pyszna była.

W dzień pracują po dwanaście godzin. W nocy są naloty, więc biegiem do schronu. Potem biegiem na górę, by się położyć, ale zaraz znów syreny. Do głodu i zmęczenia dochodzi niewyspanie.

Warszawa

Alicja: – Wyzwolili nas Rosjanie. Część to była dzicz, ale część kulturalni ludzie. Ci drudzy przychodzili, posiedzieli, pośpiewali, przynieśli chleb. Ale przed tymi pierwszymi kobiety musiały się zamykać.

To Sowieci kazali im opuścić Blankenburg, uzasadniając to tym, że front może się jeszcze cofnąć i Niemcy mogą wrócić. Postanowiły dostać się jakoś do Warszawy. Wędrowały miesiąc. Czasem podjechały pociągiem, czasem samochód je podwiózł. – A każdy po drodze się dziwił: do Warszawy? Po co? Przecież tam same ruiny.

W swoim mieszkaniu zastały cztery obce rodziny. Nie pomogło zaświadczenie z milicji, że mama jest właścicielką. Straciły wszystko. Był maj, chodziły na nabożeństwa majowe. Ktoś je przenocował, ktoś powiedział, że za odgruzowywanie można dostać bochenek chleba. Odgruzowywały więc i tułały się po rodzinie. Najpierw u wujenki, gdzie na śniadanie, obiad i kolację jadły zacierki z kaszą jaglaną. Potem u ciotki na Pradze, gdzie mama w kuchni robiła kapelusze. Bo na Targowej budziło się już życie, kobiety chciały wyglądać.

Potem Alicja poszła do szkoły, a dzieci śmiały się, gdy bezładną ręką próbowała pisać na tablicy. W 1948 r. zaczęła liceum. Jednak przez wieczne chorowanie i słabość mamy zamiast matury wolała zrobić kurs maszynopisania. Pracowała, a w niedzielę chodziła na czyny społeczne. Sadziła drzewa, sprzątała skwery. Wieczorem biegła na Mariensztat – tańczyć przy akordeonie na rozkładanych deskach.

Szczęście

Wiele lat po wojnie Alicja została podopieczną Stowarzyszenia „Znaki Nadziei”. Powstało w 1977 r. we Frankfurcie nad Menem z inicjatywy Kościołów ewangelickich, by dbać o pamięć i próbować zabliźnić wojenne rany. Alicja: – Zawsze chciałam pamiętać. Ale nie histeryzowałam, jak niektóre przyjaciółki. Co zaczynają mówić, to zalewają się łzami.

Stowarzyszenie do dziś wspiera więźniów niemieckich obozów. Pomaga finansowo, opłaca sanatoria, zaprasza do Niemiec. Lista podopiecznych z roku na rok się kurczy. Alicja ostatni raz była w sanatorium w 2018 r., w Kołobrzegu. Spotkała kolegów i koleżanki z bloku 16A. – Tańczyliśmy, bawiliśmy się. Tu jest album, proszę zobaczyć. Nie wyglądamy na 80 lat. Skąd!