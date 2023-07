Ziemski klimat właśnie stał się nieprzewidywalny

Poniedziałek 3 lipca był wyjątkowy, bo pierwszy raz w historii pomiarów średnia temperatura na świecie przekroczyła 17 stopni Celsjusza. Dokładnie rzecz biorąc, przekroczyła ją o jedną dziesiątą stopnia. Tyle, że już we wtorek odnotowano 17,18 stopnia. Okazało się zatem, że właśnie minął najgorętszy tydzień, odkąd prowadzi się pomiary.

17 stopni: to nie brzmi groźnie, cieplejsze bywają majowe poranki. Tyle że jest to średnia z pomiarów dokonanych przez tysiące czujników rozmieszczonych od Sahary przez Patagonię po biegun południowy. Wiele wskazuje, że tegoroczny lipiec będzie najgorętszym miesiącem od... 125 tysięcy lat – co wiemy dzięki badaniom bąbelków powietrza uwięzionych w pradawnym lodzie, pozwalającym z dużą precyzją ustalić, jaki klimat panował nawet setki tysięcy lat temu. A także, że w tym roku globalna średnia temperatura może być wyższa o 1,5 stopnia od średniej...