Jakoś to będzie

W ciągu ostatniej doby dr Łukasz Jankowski, prezes warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, odebrał trzy telefony z prośbą o pomoc na oddziałach covidowych. Wszędzie brakuje ludzi. Zdarza się, że karetki wożą pacjentów od placówki do placówki, nie znajdując dla nich miejsca. Sytuacja na Mazowszu jeszcze nie jest krytyczna: region ten dysponuje najszerszą bazą szpitali w kraju, a do ponad jednej trzeciej nowych infekcji koronawirusem wciąż dochodzi w województwach podlaskim i lubelskim. Ale Jankowski nie ma wątpliwości: to kwestia czasu, by kryzys związany z czwartą falą pandemiczną rozlał się na cały kraj.

Niedoszacowanie

20 października liczba raportowanych zakażeń SARS-CoV-2 skokowo wzrosła do 5559, a minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że to „eksplozja pandemii”. Kiedy zamykamy ten numer „TP”, liczba zakażonych sięga 8,4 tys. Liczby te niewiele mówią o realnej...