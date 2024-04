Zbigniew Mikołejko: w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie bez odpowiedzi

Brało się to stąd – ta jednolitość gawędy – że profesor Mikołejko wiedział chyba wszystko i przeczytał chyba wszystko, w tym całe rzesze autorów niszowych albo zapomnianych (to dzięki niemu poznałem Ernesta de Martino i jego „Ziemię zgryzoty”). Nie słyszałem nigdy o żadnym przypadku, żeby ktoś wskazał książkę, której on wcześniej nie miał w rękach i przynajmniej nie przekartkował. A warto zaznaczyć, że z tego przekartkowania zostawało mu w głowie nierzadko znacznie więcej aniżeli innym z uważnych i wielokrotnych lektur. I właśnie dlatego, że wszystko chyba przeczytał i wszystko chyba wiedział, potrafił dostrzegać ciągłość tam, gdzie inni widzą rozłączności, zerwania i specjalizacje. Sztuka, literatura, nauka, filozofia, mit i religia – różnorakie efekty intensywnych wysiłków ludzkości, żeby choć odrobinę rozjaśnić spowijające nas mroki – układały mu się w jedną, wielowymiarową, różnobarwną całość. A czynnikiem łączącym, spoiwem, które te odmienne w treści oraz formie dziedziny scala, było dlań palące ludzkie pragnienie odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania: czym jest istnienie, skąd zło, czy śmierć jest nieodwołalnym końcem?

Dla mnie profesor Mikołejko był w tym właśnie sensie najprawdziwszym filozofem, czyli niestrudzonym poszukiwaczem odpowiedzi, które się konsekwentnie nie pozwalają odnaleźć. Wciąż na nowo pytającym, wciąż na nowo kwestionującym to, co się innym zdaje już ustalone i do zakwestionowania niemożliwe. Wciąż nieukojonym w potrzebie szukania, wciąż nieusatysfakcjonowanym, wciąż niejako błąkającym się po świecie idei, ale nigdzie niemogącym na stałe zamieszkać. Doskonały znawca chrześcijańskiej filozofii i teologii – podobnie jak filozofii i teologii innych kultur, innych religii – do końca pozostał zdeklarowanym agnostykiem, acz z wyraźnymi inklinacjami ateistycznymi. Wybitny autor właściwie niemożliwy do wpisania w żadną konkretną szkołę czy tradycję filozoficzną, mówiący głosem oryginalnym i niepodrabialnym. Niespotykany erudyta w dziedzinie historii sztuki oraz literatury, który dopiero niedawno, już po sześćdziesiątce, zaczął publikować własne wiersze – gęste, mroczne, smutne, ale i cechujące się jakąś spontaniczną radością, umiłowaniem życia.

I to właśnie było w nim bodaj najbardziej niezwykłe, ta coincidentia oppositorum. Witalizm i naturalny optymizm, a przy tym świadomość najciemniejszych aspektów świata i człowieka. Podupadające systematycznie zdrowie, ale i niegasnąca, jakby niespożyta energia – do pisania, czytania, bezinteresownej pomocy ludziom i innym zwierzętom, do spotkań, których nigdy nie odmawiał, a często sam inicjował. Pamiętam niejedno takie spotkanie, dawniej najchętniej w tych restauracjach warszawskich, które jeszcze zachowywały pomieszczenia dla palących (już takich nie ma). Jakieś przedświąteczne wymiany życzliwości czy po prostu – chwila przy kawie, żeby pogadać.