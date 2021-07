Zaszczep się

Jak mówi moja znajoma, co warto powiedzieć raz, warto powiedzieć i po raz drugi. O antyszczepionkowcach pisał w marcu 2018 r. na tych łamach nasz redakcyjny kolega Łukasz Lamża. Potem wydał książkę („Światy równoległe”) o tym, czego nas uczą płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze oraz inni pseudonaukowcy, z anty- szczepionkowcami na czele. Wszystko, co poniżej, czerpię z tej książki z nadzieją, że zachęcę do jej przeczytania, a przy okazji kilka myśli Lamży przemycę pod Wasze strzechy.

Teza wyjściowa książki jest taka, że opór przeciwko szczepieniom to coś znacznie bardziej skomplikowanego niż konflikt niewiedzy z wiedzą, a antyszczepionkowcy to nie „idioci” ani „oszuści”. O ich postawie decydują nie tylko niewiedza czy nieporozumienie, ale także niepokój, lęki i nadzieje, brak zaufania do instytucji publicznych i nauki...