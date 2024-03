„Wybory” w Rosji to dziś rytuał, a Putin przekonuje, że Rosjanie stoją za nim murem. Kilka ostatnich wydarzeń podważa tę tezę

Pogrzeb Nawalnego to nie game changer. Ale jest to „promień światła w królestwie mroku”: jedno z tych wydarzeń, które podważają tezę Kremla o bezwarunkowym poparciu całego społeczeństwa dla wojny i dla Putina. Jego uczestnicy zobaczyli, że nie są sami w swoim oporze wobec reżimu, że w zniewolonym kraju żyją jeszcze wolni ludzie.

Takich promieni dyktator nie toleruje. Większość obserwatorów uważa, że po „wyborach” Putin jeszcze mocniej przykręci śrubę, by wyeliminować niezadowolonych, ukarać krnąbrnych i nielojalnych, wzmocnić segment siłowy. Być może przeprowadzi nową mobilizację, aby spróbować przełamać sytuację na froncie. I zapewnić sobie coś, o czym marzy, a czego nie potrafi dotąd osiągnąć: namiastkę zwycięstwa w tej wojnie.

Poparcie autentyczne

Ale wróćmy jeszcze do Nawalnego: udział w jego pogrzebie był też manifestacją pokojową. Politolog Michaił Winogradow uważa, że była to trzecia w ciągu ostatniego roku masowa reanimacja nastrojów antywojennych – po buncie Prigożyna i kampanii Nadieżdina (o nim za chwilę). Winogradow sądzi, że apatyczna większość społeczeństwa nie ma zdania, czy wojnę popierać, czy też nie – podąża za trendem, który wydaje się dominujący. Dlatego władzom tak zależy, by nie dopuścić do wzmocnienia trendu antywojennego.

Zapewne z tego właśnie powodu nie został dopuszczony do „wyborów” Borys Nadieżdin, który nieśmiało deklarował chęć zakończenia wojny.

Nadieżdin jest obecny w polityce od lat 90. XX w. Nie był w pierwszym jej szeregu, uczestniczył w kilku projektach demokratycznych i liberalnych (zarówno niezależnych, jak i współdziałających z władzami). Jego udział w „wyborach” był najpewniej uzgodniony z Kremlem. Ale Nadieżdin został wyeliminowany, gdy tylko okazało się, że szybko zyskuje autentyczne poparcie. I gdy do światowych mediów zaczęły trafiać relacje spod jego sztabów wyborczych, przed którymi ustawiały się kolejki ludzi pragnących złożyć podpis na listach poparcia.

Skąd to poparcie? Swoimi ostrożnymi deklaracjami – że będzie dążyć do wypuszczenia z łagrów opozycjonistów i zacznie rozmowy pokojowe z Ukrainą – Nadieżdin pobudził do aktywności tę część społeczeństwa, która jest przeciwna awanturnictwu Putina. Sondaże zamawiane przez sztab Nadieżdina wskazywały nawet na 10-procentowe poparcie, a dalsza kampania i obecność w mediach mogłyby je zwiększyć. Kreml uznał więc, że zawczasu należy zapobiec konsolidacji ludzi gotowych do protestu – pod zmyślonym pretekstem Nadieżdina wykluczono z wyścigu.

Na nowej kanapie

Po wyeliminowaniu Nadieżdina na czoło rankingu dopuszczonych odgórnie kontrkandydatów Putina wysforował się niejaki Władisław Dawankow, postać szerzej nieznana. Kremlowskie sondażownie dawały mu nawet 5 proc. poparcia.

Rywale Putina nie mogą wyrosnąć ponad poziom jego obuwia. Dawankow na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Jednak ostatnie sondaże wskazują na wzrost poparcia dla niego. Mogą na to wpływać dwa czynniki: przepływ części elektoratu, który chciał głosować na Nadieżdina, a także „czynnik Nawalnego”. Przed śmiercią opozycjonista apelował, by nie bojkotować „wyborów”, lecz przyjść do lokali w niedzielę 17 marca w południe i oddać głos na kogokolwiek, byle nie na Putina. Być może pewna grupa zwolenników Nawalnego zagłosuje więc na Dawankowa.