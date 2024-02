Wybory w Rosji to spektakl. Do roli „tego drugiego” właśnie zatrudniono nowego aktora. Kim jest Władisław Dawankow?

Nadieżdin przyjął decyzję Komisji spokojnie, zapowiedział dalsze kroki prawne: odwołanie do sądu i przejście całej procedury odwoławczej, choć oczywiście nic to nie zmieni. Co teraz zrobi polityk? Obserwatorzy podpowiadają, że powinien założyć własną partię, wystartować w wyborach do Dumy lub przynajmniej zaistnieć w regionalnych legislaturach. Czy taki projekt będzie po myśli Kremla – czas pokaże. Na razie widać, że eksperyment z dopuszczeniem do zbierania podpisów okazał się dla kremlowskich urzędników nieudany i być może Nadieżdin zostanie „uspokojony”.

Jak? Kapłan kremlowskiej propagandy Władimir Sołowjow w swoim programie telewizyjnym niby żartem powiedział: „Trzeba publicznie podziękować Borysowi Nadieżdinowi za to, że przekazał CKW listę przeciwników władzy, agentów wpływu, wrogów ludu, współpracowników służb Ukrainy, pozostałych jeszcze zwolenników Nawalnego. Teraz organy będą się temu przyglądać”. Politolog Igor Jakowienko tak ocenił tę sytuację: „Najpierw pomyślałem, że to niemożliwe, że tak nie może się stać. Przecież i tak rosyjskie władze mają dokładną ewidencję obywateli. Ale potem przypomniałem sobie przykład Białorusi: tam podpis złożony na listach poparcia dla Swiatłany Cichanouskiej stał się po sfałszowanych wyborach powodem prześladowań, ludzie trafili za to do więzienia”. Nawet jeśli podpis „za Nadieżdina” nie stanie się powodem aresztowań, to może być narzędziem zastraszenia tej części elektoratu, która pokazała, że nie chce Putina.

Władisław drugi

Kto zajmie opuszczone przez Nadieżdina miejsce „tego drugiego”? 10 lutego związana z Kremlem sondażownia WCIOM opublikowała pierwszy ranking kandydatów: listę otwiera Władimir Putin z 75-procentowym poparciem, na drugim miejscu znajduje się Władisław Dawankow z partii Nowi Ludzie z 5-procentowym poparciem, dwie pozostałe pozycje zajęli bezbarwni koncesjonowani kandydaci z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (Leonid Słucki) i Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (Nikołaj Charitonow) – po 4 procent.

Nazwisko Dawankow nie było dotychczas obecne na politycznej giełdzie. To jeden z członków kierownictwa partii Nowi Ludzie, ulepionej na polityczne zamówienie przed „wyborami” do Dumy w 2021 r. Miała ona przyciągnąć do urn tych obywateli, którzy nie mogą już patrzeć na wiecznie okupujących swoje kanapy ludzi z koncesjonowanej opozycji. Na czele postawiono sprawdzonego towarzysza z kremlowskiego projektu Ogólnorosyjski Front Narodowy, Aleksieja Nieczajewa. Projekt się powiódł – partia przekroczyła próg wyborczy i zdobyła kilkanaście mandatów… i nic nie zmieniła – Nowi Ludzie wtopili się w układ, postawili swoją kanapę w wygodnych przedpokojach władzy i tyle. Są lojalni, poparli agresję na Ukrainę, choć nie są prymusami w Z-patriotycznych inicjatywach.

Z tej magmy wychynął Władisław Dawankow. Po utrąceniu Nadieżdina stał się dla części niechętnego wojnie elektoratu kandydatem możliwym do zaakceptowania, stąd zapewne nieoczekiwany wzrost jego notowań do 5 proc. (wcześniej w sondażu pracowni Russian Field dawano mu 1 proc.).

Zwolennicy Nawalnego o Dawankowie: „taki sam zbrodniarz jak Putin”

Przeciwko kandydaturze Dawankowa wypowiedział się przedstawiciel grupy Nawalnego (działającej za granicą): „Dawankow to krymnaszysta, który głosował za aneksją, niczym nie różni się od Putina, taki sam zbrodniarz wojenny”. Sam Nawalny, więziony w łagrze za kręgiem polarnym i z rzadka mający sposobność kontaktu ze światem zewnętrznym, wpadł na pomysł, aby 17 marca, gdy ma się odbyć głosowanie, ludzie przybyli pod lokale wyborcze w samo południe i w ten sposób wyrazili sprzeciw wobec spektaklu „wyborów Putina” i uzurpacji przez niego władzy. Teraz politolodzy mają pożywkę do komentarzy: czy to coś da, czy to ma sens, czy ktokolwiek posłucha tego wezwania itd.