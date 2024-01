Slalom Putina. Do „wyborów” w Rosji zostały dwa miesiące

Pytanie, jak długo jeszcze? Sankcje dają się we znaki, ograniczają pole manewru. Stąd puszczane od czasu do czasu w obieg sugestie, że nastał czas, by rozmawiać o pokoju. Rosyjskie władze, jak wcześniej sowieccy poprzednicy, uwielbiają stroić się w piórka gołębi pokoju, jednocześnie dociskając militarną śrubę. Jeśli Putin mówi o pokoju, to tylko na warunkach Moskwy (co najmniej utrzymanie zdobyczy terytorialnych i zapewnienie, że Ukraina nie wejdzie do NATO; na to Kijów nie zamierza się zgadzać).

W sytuacji wojennej na znaczeniu w elitach zyskują ludzie w mundurach. To „jastrzębie” mają największy wpływ na Putina. Najważniejszą personą w tej koterii pozostaje Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa.

„Wybory” mają dać Putinowi legitymację władzy. I tu powstaje pytanie, czy będzie to ważna legitymacja. Bo była już przedłużana z pogwałceniem konstytucji. Manewr z „wyzerowaniem” wcześniejszych kadencji i zaczynaniem odliczania od nowa był nadużyciem. Nawet jeśli Centralna Komisja Wyborcza „narysuje” Putinowi 80-procentowe poparcie, stanie się on uzurpatorem, kolegą Łukaszenki. Czy świat uzna taką legitymację?

Co kiedyś, co dziś | Na koniec kilka słów o perspektywie putinizmu jako systemu. System to Putin. Tak, to zdanie jest prawdziwe, dopóki Putin żyje i jest uważany przez wiszących na nim beneficjentów „głębokiego państwa” za ścianę nośną. Jeśli system uzna, że Putin przynosi więcej szkód niż pożytku, to rywalizujący o schedę gracze mogą spróbować go zmienić. Tranzyt władzy to zawsze okno możliwości i chwila słabości systemu, jak wylinka u owadów. Jeśli tranzyt władzy – a jest on w przyszłości nieunikniony – zostanie przeprowadzony bez turbulencji, system się utrzyma i odrodzi. Jeśli będą turbulencje, np. próba oderwania się obrzeży czy rewolucja społeczna, pogrom oligarchii – to system może polec albo ulec modyfikacjom. Niekoniecznie demokratycznym.

Na razie Putin dziarsko wszedł w kampanię wyborczą. Zapewnia Rosjan, że jest zdrów i pełen energii, aby nadal sprawować władzę.