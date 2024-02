Orędzie Putina. Wszystko dla frontu, wszystko dla produkcji mięsa armatniego, wszystko dla kraju i wszystko dla was, obywatele

Tylko Zachód trzeba poskromić. Bo Zachód knuje. „Zachód dąży do tego, aby powstrzymać nasz rozwój – chcieliby zamiast Rosji mieć wyludnione przestrzenie. Zachód nadal kłamie, mówiąc, że Rosja zamierza napaść na Europę. To bzdura. Zaczęli mówić o wyprawieniu na Ukrainę natowskich kontyngentów. Ale my pamiętamy los tych, którzy wysłali tu kontyngenty. Teraz skutki dla interwentów będą o wiele bardziej tragiczne. My też mamy broń, która może razić cele na ich terytorium” – zagroził Putin w orędziu.

Wybite pokolenie

Rozwinął w tym kontekście temat nowych zbrojeń: kindżały, sarmaty i inne nowinki, a także cała jądrowa triada znajdują się w stanie pełnej gotowości bojowej (zaznaczył przy tym, że Zachodowi tym razem nie uda się sztuczka z wciągnięciem Rosji w wyścig zbrojeń, jak to było w latach 80.). Rosja się zbroi wyłącznie w celach pokojowych. Bo to Zachód coś zmyśla, straszy cały świat i właśnie to, jak postępuje Zachód, grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej. Podobną pokrętną narrację o odwróceniu roli agresora i ofiary, przyczyn i skutków Putin zaprezentował niedawno w wywiadzie dla Tuckera Carlsona, gdy dowodził, że Hitler musiał napaść na Polskę, bo Polska go do tego sprowokowała i ten nie miał innego wyjścia, jak zacząć II wojnę światową.

Ironicznie odniósł się do tego fragmentu wystąpienia politolog Iwan Prieobrażenski: „Jeśli wierzyć Putinowi, to jego polityka w pełni pokrywa się z celami Zachodu. Według słów rosyjskiego uzurpatora, Zachód stara się uczynić z Rosji gasnące, wymierające terytorium. W następnym zdaniu Putin obiecuje nowy projekt »Rodzina«, i udaje, że pieniędzmi będzie można rozwiązać demograficzną katastrofę w Rosji. W rzeczywistości putinowska wojna przeciwko Ukrainie już wybiła pokolenie, które może rodzić dzieci – jedni zginęli na froncie, inni wyjechali. Rosja to kraj kobiet. Po Putinie Rosja naprawdę stanie się wymierającym terytorium, niezależnie od tego, jak zakończy się wojna”.

Nie ta szuflada

W długim i nużącym wystąpieniu akcent położono przede wszystkim na programy społeczne. Putin, nie wspominając o wyborach, wypowiadał de facto zaklęcia wyborcze. Naobiecywał masę słodkich pierniczków: i nauczycielom, i wojskowym, i wielodzietnym rodzinom, i regionom, i wiejskim bibliotekom. To znaczy obiecuje, że te pierniki będą rozdane. Może do 2030 roku. Magiczna data. Jeden z komentatorów zauważył, że Putin chyba pomylił szuflady, w których leżą teksty gotowych przemówień i wyciągnął tekst przygotowany na koniec jego kolejnej kadencji (zaczynającej się w tym roku) i początek następnej, czyli właśnie rok 2030.