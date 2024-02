Co się stanie, gdy Ukraina upadnie? Przeprowadziliśmy „grę” wojenną symulującą ukraińską klęskę i jej skutki dla Polski i Zachodu. Oto jej wyniki

ILE MILIONÓW? | Na Ukrainie żyje dziś ok. 30 mln ludzi, może mniej (tyle zostało z 44 mln w roku 2014 po oderwaniu Krymu, Donbasu itd., po wojennym wychodźstwie, a także emigracji zarobkowej). Znaczna część z nich jest zaangażowana w opór militarny i cywilny. Ponad milion ludzi jest w mundurach – prócz armii (ZSU) to wiele innych formacji, jak Gwardia Narodowa (kilkanaście brygad), wojska pograniczne, siły policyjne, służba sytuacji nadzwyczajnych.

Do tego dodajmy ich rodziny, weteranów (rannych, którzy odeszli z szeregów), „otulinę” armii (wolontariuszy), aparat urzędniczy państwowy i samorządowy, kadry edukacyjne itd. – słowem tych wszystkich, którzy uczestniczą w oporze cywilnym.

Po co to wyliczenie? Bo można przyjąć, że w razie zwycięstwa Rosji znaczna część z tych ludzi nie będzie chciała żyć w marionetkowym państwie. Albo nie będzie mogła, bo nie będzie tu dla nich miejsca. Ilu odejdzie? Dziennik „Die Welt” podał niedawno, że wedle szacunku przygotowanego dla rządu Niemiec można się wtedy spodziewać 10 mln nowych uciekinierów. To jednak raczej szacunek zaniżony – bardziej prawdopodobne, że kraj rządzony przez Kreml i jego kolaborantów wolałoby opuścić nawet kilkanaście milionów.

NOWE WYCHODŹSTWO | Rzecz jednak nie w liczbach, lecz w tym, kim byliby ci nowi emigranci. Oraz jakie mieliby oczekiwania, jaki pomysł na swoją przyszłość. A byliby to – inaczej niż zimą/wiosną 2022 r. – w dużej mierze nie ludzie, którzy chcą uciec, by znaleźć schronienie, przeczekać, a niekiedy znaleźć sobie na stałe nowe miejsce do życia. Teraz byłoby inaczej: byłoby to wychodźstwo polityczne. I militarne.

Jesienią 1939 r. polscy żołnierze, politycy i także przedstawiciele elit opuszczali kraj z przekonaniem, że to nie koniec. Szli do Francji, a po jej upadku do Anglii nie po to, by ułożyć sobie nowe życie. Również dziś Ukraińcy – a przynajmniej znaczna ich część – opuszczaliby kraj po klęsce w przekonaniu, iż to jeszcze nie koniec tej historii.

Że walka będzie trwać – z terenu Polski, Niemiec, krajów bałtyckich i skandynawskich, Rumunii. Że będą mogli odtworzyć tu struktury polityczne, zachować ciągłość państwa (rząd emigracyjny w Rzeszowie?). Odbudować wojsko – armię ukraińską na Zachodzie. Szukać możliwości bicia wroga na wszelkie możliwe sposoby (w tym przenosząc wojnę także na teren Białorusi; jest ku temu potencjał pod postacią białoruskich jednostek). I koniec końców aby nie dopuścić, żeby sojusznicy dogadali się z Kremlem, akceptując nowy podział Europy.

DRAMATYCZNY DYLEMAT | Podkreślmy, bo to konstatacja dla tej „gry” wojenno-politycznej kluczowa: można się spodziewać, iż ta ukraińska emigracja będzie chciała nadal walczyć, i to nie tylko politycznie, bez przemocy. Oraz że w tej walce, także zbrojnej, będzie oczekiwać wsparcia: tego, że kraje zachodnie, a zwłaszcza Europa Środkowa, staną się jej zapleczem operacyjno-logistycznym.

Determinacja Ukraińców, by kontynuować walkę, postawiłaby Zachód, a zwłaszcza kraje Europy, przed dramatycznym wyborem. Musiałyby zdecydować: albo będą ich wspierać (akceptując, iż wschodnie pogranicze NATO i UE stanie w ogniu), albo będą szukać ugody ze zwycięską Rosją. Nie byłoby tu wyboru bezbolesnego – każdy miałby jakieś konsekwencje.

W pierwszym scenariuszu (Europa wspiera walkę Ukraińców) byłaby to groźba starcia z Rosją, w którym Putin odgrywałby przed światem rolę ofiary. Bo można wyobrazić sobie, iż po zwasalizowaniu Kijowa uczyniłby natychmiast to, co zrobił w lutym 2022 r., po uznaniu niepodległości dwóch „republik” w Donbasie: zawarł z nimi umowę o sojuszu. Dało mu to argument propagandowy, iż atakując Ukrainę, zapobiega „ukraińskiej agresji” na Donbas.