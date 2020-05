Czas pandemii” – jakże dramatycznie brzmią te słowa! A jednak w ostatnich miesiącach zdążyliśmy się już przyzwyczaić do wielkich słów. Czyżby przyszło nam żyć w ciekawych czasach?

Nowa sytuacja, wobec której zostaliśmy wbrew swej woli i chęci postawieni, pobudza nas do zadawania wielkich pytań: kolejny dodatek z serii „Wielkie Pytania” postanowiliśmy więc – zgodnie z duchem tego cyklu – poświęcić temu, co w owej sytuacji fundamentalne i ponadczasowe. Dodatek otwieramy tekstem Szymona Drobniaka, z którego dowiadujemy się, że od zawsze żyjemy i żyć będziemy na planecie wirusów, sami będąc jedynie drobnym przypisem do mikroskopijnych władców Ziemi. Pozostali nasi autorzy opowiadają nam między innymi o ewolucyjnych korzeniach obrzydzenia, o literackich obrazach zarazy, o historii i idei szczepienia, o starożytnych epidemiach i o tym, co właściwie w praktyce oznacza zawołanie „Testy, testy, testy!”.

Na końcu dodatku znajdziecie też program specjalnej edycji Copernicus Festival, który odbywa się – jakże inaczej! – w przestrzeni wirtualnej, pod hasłem „Czas zarazy”. Zerknijcie – być może zechcecie w dniach 19-24 maja dołączyć, na ekranach komputerów i urządzeń mobilnych, do któregoś z wywiadów, wykładów i warsztatów festiwalowych?

Czytajcie, oglądajcie, słuchajcie; byle ze zdrowym dystansem. ©℗