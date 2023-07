Wolność od starych formuł: kościelne hierarchie też się zmieniają

Przyzwyczailiśmy się do kościelnych urzędów. Nie bardzo zdajemy sobie sprawę, że był czas, gdy nie istniały znane dziś struktury. Mało też dla nas znaczy fakt, że te dzisiejsze kościelne hierarchiczne stopnie, tytuły itd. są wytworem swojego czasu, że ulegają korektom, że jedne przestają istnieć, inne zmieniają swój charakter. Te zmiany bywają powolne. Cóż, stare formuły zdają się po prostu wygodniejsze, a ludzie się przyzwyczajają. Historia pokazuje, jak ewoluowały nazwy i charakter niektórych funkcji, np. kardynalskiej.

W 769 r. synod w Lateranie odebrał osobom świeckim prawo wyboru papieży – a więc było tak przez ponad siedem wcześniejszych stuleci! Jak to opisał historyk Kościoła Jacek Borkowicz w „Przewodniku Katolickim”, odtąd prawo to miało już wyłącznie kolegium kardynalskie. Ale nie na długo. Pod naciskiem możnych rodów rzymskich papież Mikołaj I w 862 r. do grona...