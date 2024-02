Więcej niż zero: Stanowski jako autorytet w świecie bez autorytetów

Debiutujący na YouTubie kanał prowadzony przez byłego dziennikarza sportowego nie ma problemu z namówieniem prezydenta RP na luźną rozmowę, która w 10 dni zgarnia ponad 2,5 miliona wyświetleń. Organizuje debatę ekspertów o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która w tydzień przyciąga 1,1 miliona widzów. Angażuje do współprowadzenia programów gen. Rajmunda Andrzejczaka, do niedawna szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (jego pierwszy występ w parze ze Stanowskim przebija pułap miliona oglądających). Najbardziej medialne twarze swoich partii, Anna Maria Żukowska z Lewicy i Sławomir Mentzen z Konfederacji wystawiają się na długie godziny przepytywania przez Roberta Mazurka i dzwoniących do studia widzów.

Wyłania się z tego obraz projektu, który „zażarł” jak mało który medialny pomysł ostatnich lat – zwłaszcza że każdy jego produkt opakowują logotypy licznych sponsorów. Nic dziwnego, że tradycyjne media patrzą na Kanał Zero z mieszanką strachu, zazdrości i oburzenia.

– Stanowski zrobił medium XXI wieku. Telewizję dla generacji, która nie ogląda telewizji – mówi „Tygodnikowi” Marcin Meller, który przeniósł do Kanału Zero swoje „Drugie śniadanie”.

– Oni widzą w nas realną konkurencję, bo pokazaliśmy, że można prowadzić media inaczej niż Kościół, sektę albo partię – dodaje Robert Mazurek, prowadzący w Kanale rozmowy i debaty polityczne.

– „Stare” media mają problem, bo Stanowski ma odwagę i stać go na to, żeby robić, co mu się podoba – potwierdza Karolina Korwin-Piotrowska, która sama przeszła z ekranu telewizyjnego do mediów cyfrowych. – W tradycyjnych mediach albo masz łamany kręgosłup, albo się boisz, że zostaniesz skancelowany – dodaje. Sama, choć zaznacza dzielący ją od twórców Kanału Zero dystans, wzięła już udział w jednym z programów.

„Lubię grać w duże gry dla dużych mężczyzn, a nie iść na łatwiznę” – lapidarnie podsumował sam Stanowski. Ale opowieść o jego nowym projekcie nie dotyczy tylko biznesowego sukcesu jednego człowieka. To historia o zmieniających się mediach, klęsce starych formatów, aspiracjach mężczyzn i głodzie autentyczności w przestrzeni publicznej.

Telewizja bez telewizora

Przyszły szef Kanału Zero karierę dziennikarza internetowego zaczął e-mailem do „Przeglądu Sportowego” w 1997 r., w wieku… 14 lat. Przed Kanałem Zero zakładał Kanał Sportowy, a jeszcze wcześniej piłkarski portal Weszło! Został influencerem (zaczął zarabiać na promocji firmy bukmacherskiej) na dekadę przed tym, jak to słowo pojawiło się w obiegu. I zanim świat polskich mediów zrozumiał, że w sieci można tworzyć nowe formaty i je monetyzować.

– Znał rządzące internetem modele biznesowe w czasach, gdy telewizjami rządzili jeszcze panowie nieumiejący wysłać maila – śmieje się Korwin-Piotrowska. A Meller dodaje prostą obserwację, że „reklamodawcy i tak zabierają kasę z telewizji i idą do YouTube’a”.

Ale w sukcesie Kanału Zero jest coś jeszcze. Dziś niechęć do mediów głównego nurtu jest tak duża, że pierwszym krokiem do sukcesu w tej branży jest bycie jej wrogiem. W zleconym przez Instytut Finansów badaniu zaufania w Polsce w 2023 r. dziennikarz zajął ostatnie miejsce – większe zaufanie budzili ksiądz, urzędnik czy sędzia. Z sondażu CBOS wynika, że dla Polaków poniżej 45. roku życia telewizja, radio i gazety (razem wzięte) są mniej ważnym źródłem informacji niż internet. Dla rosnącej rzeszy odbiorców czymś naturalnym jest więc czerpanie wiedzy o świecie z platform społecznościowych, w tym niezwykle krótkich form na Instagramie i TikToku.

W tym układzie „stare” media dostarczają tylko treści do recyklingu w dużo bardziej przystępnej konwencji przez influencerów i liderów opinii na platformach. Dzieje się tak nie tylko u nas. Badania pracowni Gallupa pokazują, że zaufanie do mediów w USA jest najmniejsze w historii. Jedyną grupą, która woli telewizję od mediów cyfrowych, są emeryci.

Kiedy więc Stanowski ogłasza na swoim YouTubie, że chce robić coś na kształt telewizji, tylko że nie do końca, bo na smartfonie, ma rację.

– Nawet gdyby konwencjonalne media dobrze wykonywały swoją pracę, i tak znalazłoby się miejsce dla Kanału Zero. Jakość mediów i ich plemienność to jedno, ale nie mniej ważna jest kwestia technologiczna. Umiera sama formuła oglądania telewizji w telewizji – mówi „Tygodnikowi”.

Wystarczy jednak obejrzeć pierwsze kilka minut wywiadu z prezydentem Dudą, żeby zrozumieć, że nie tylko o wielkość ekranu chodzi. Forma tej rozmowy to raczej „antytelewizja” albo telewizja na opak. Prowadzący ją Stanowski i Mazurek są w niej bardziej porte-parole „zwykłych facetów”, którzy wpadli do pałacu prezydenckiego niejako przypadkiem. Zaczepiają Dudę, żeby zadać kilka pytań, które nurtują „normalsa”. Po czym, nie bez udziału samej głowy państwa, prowadzą do konkluzji, że politycy kłócą się bez sensu, media podgrzewają ten cyrk, polaryzacja prowadzi donikąd, a dla nas lepiej byłoby, aby „oni wszyscy” już się dogadali. Prezydent stwierdza, że za polaryzację odpowiadają media, a Stanowski wtóruje: „bez wątpienia”.

Oczywiście, Mazurek i Stanowski z rozmysłem ośmieszają innych dziennikarzy. Bo jeśli czegoś w wywiadzie z prezydentem nie ma, to wszystkich tych rytuałów znanych z telewizyjnych rozmów. To znaczy: pompy i celebry, wyuczonych na pamięć ripost i pytań przygotowanych przez zespół researcherów, wyreżyserowanego konfliktu. W Kanale Zero ma być swojsko, intymnie i szczerze. A przynajmniej oglądający ma mieć takie poczucie. – To nowoczesna poza autentyfikacji, ustawianie się w roli kogoś, z kim każdy może się utożsamić – komentuje prof. Jacek Wasilewski, medioznawca z UW.

Ja tylko pytam

I tu dochodzimy do punktu drugiego. Stanowski i Kanał Zero irytuje, budzi zazdrość i niepokój w świecie tradycyjnych mediów z tych samych powodów, z których robi to najsłynniejszy autor podkastów na świecie, Joe Rogan. Słowo klucz to właśnie „autentyczność”.

Rogan, podobnie jak Stanowski, wszedł na szczyt internetowej sławy przez sport – był komentatorem i prezenterem na galach sportów walki, prowadził reality shows. Swoje programy i wielogodzinne wywiady w podkastach (za prawa do których platforma Spotify płaci setki milionów dolarów) zaczynał od, jak sam mówi, „gadania głupot do kamerki komputera”. Podobnie jak Stanowski, Rogan przed mikrofonem nie udaje mędrca, daje się gościom wygadać, sam zaś mówi jak „swój chłop”, a nie opryskliwy kujon pod krawatem.

– A cóż ja niby nowego wymyśliłem? Robię platformę YouTube i wrzucam tam ciekawe vlogi i wywiady – śmieje się Stanowski. – Nie inspiruję się ani Roganem, ani nikim innym, bo jak mam wolny czas, to zamiast szukać modeli, które mógłbym podkraść, wolę pograć na PlayStation – mówi. Podkreśla też, że w Kanale Zero będzie „totalna wolność prowadzących”, „prawo, by ktoś bronił poglądów nawet nierozsądnych” i „możliwość zapraszania ludzi, z którymi on sam [Stanowski] miał publiczne utarczki”.

Są oczywiście różnice: Rogan zwykle unika polemiki, Stanowski potrafi odwinąć się szybką, czasami chamską ripostą albo wystawić gości na pośmiewisko. Ale trudno uniknąć porównań. Obaj reprezentują archetyp everymana. Chodzący tryumf zwykłego człowieka i jego zdrowego rozsądku nad pychą elit i hipokryzją mediów głównego nurtu.