Różowa dekada: Taylor Swift reprezentuje odrodzenie dziewczęcego modelu kobiecości

Na tym tle dziewczęcość nie jest niczym, czego należy się wstydzić. Ale nie jest też – zupełnie jak sama postać Taylor Swift – niczym radykalnym. Ciekawe jest to, że od czasów, gdy swoje przeboje nagrywała brytyjska grupa Spice Girls, popkultura nie widziała takiego nacisku na znaczenie dziewczęcej przyjaźni – może to tęsknota za tamtym czasem odradza się właśnie dzięki Swift? Jak w wykreowanym przez Gerwig filmowym Barbie Land – relacje między kobietami okazują się ważniejsze od romantycznej miłości czy związków.

Donovan: – Taylor Swift, jak Barbie, reprezentuje odrodzenie i przyjęcie na nowo przez świat dziewczęcego modelu kobiecości. W tym modelu praktyki, które tradycyjnie i historycznie były kodowane jako stereotypowo kobiece – różowe ubrania, powieści romantyczne czy wyszukany makijaż – nie są już wyśmiewane, a wręcz przeciwnie, celebrowane.

Portal do podróży w czasie

W Polsce ten trend przejawia się popularnością dziewczyńskich romansów i innych młodzieżowych powieści, niekoniecznie czytanych tylko przez podlotki. Doskonale uosabia go także cukierkowy, pełen kwiatów i koronek image piosenkarki Sanah, która w 2021 oraz 2022 r. sprzedała w Polsce najwięcej płyt, a lista jej nagród i wyróżnień ma osobną stronę w Wikipedii. Do Sanah zaskakująco pasuje to, co Donovan mówi o Swift: jej piosenki stanowią rodzaj portalu umożliwiającego podróże w czasie, dzięki któremu można na nowo przeżyć zarówno radosne, jak i trudne momenty dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że kiedyś badacze kultury nazwą naszą dekadę różową.

– Interpretuję to jako zdrową reakcję na neoliberalną kobiecość w stylu „szefowej”, promowaną dziesięć lat temu, w ramach której kobiety zachęcano do przyjmowania stereotypowo męskich ról, mających im zapewnić sukces w biznesie i życiu prywatnym – wyjaśnia prof. Donovan. – Młodsze pokolenie jest przekonane, że jedno i drugie się nie wyklucza. Kobiety mogą nosić róż, słuchać Taylor Swift, a jednocześnie robić karierę w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn.

W najnowszych teledyskach Swift nadal nie szokuje, nie stara się również skupiać na sobie męskiego spojrzenia, jak to robiła w pierwszych latach kariery. Nie zaprzecza swojej seksualności, ale też jej nie podkreśla. Raczej – jak w teledysku do piosenki pod wymownym tytułem „Anti-hero” (Antybohaterka) – wchodzi w dyskusję z własnym wizerunkiem, próbując zdecydować, do którego świata najlepiej pasuje. Jest już tylko naszą projekcją czy jeszcze prawdziwą kobietą? Tak, taka niejednoznaczność rzeczywiście może być irytująca.