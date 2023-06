W szkockich wodach co roku ok. 36 wielorybów zaplątuje się w liny. Co można zrobić poza zbieraniem odpadów?

Patrycja Bukalska z Wielkiej Brytanii 25.06.2023 Czyta się kilka minut

Osiem milionów ton plastiku trafia co roku do mórz i oceanów: to sieci rybackie, opony, saszetki po ketchupie, mikroplastik. Część z tych śmieci woda wyrzuca na brzeg. Mówi się o tym i pisze od lat. Czy coś się jednak zmienia?

Usuwanie starych sieci rybackich na plaży. Szkocka wyspa Skye, wiosna 2023 r. / MATERIAŁY PRASOWE OCEAN.PLASTIC.POTS

Mały pustelnik – skorupiak nazywany często rakiem pustelnikiem – szybko przebiera licznymi odnóżami. Ciągnąc za sobą swoją muszlę, szuka schronienia za dużym kamieniem. Przypływ już się rozpoczął, ale na razie nasz pustelnik, a także małe kraby i inne stworzenia odcięte w wypełnionych wodą przestrzeniach w skałach starają się chronić przed słońcem i niepożądanym wzrokiem potencjalnych wrogów. Te zagłębienia to rock pools – baseny pływowe. W czasie odpływów stają się osobnymi światami, w których można obserwować małe morskie stworzenia, jak właśnie pustelniki, pąkle, rozgwiazdy, miękkie ukwiały czy długie wstążki alg. Rękawice dla chętnych Dzień jest słoneczny i – jak na północną Szkocję – bardzo ciepły. Cicha i pusta kamienista plaża, położona tuż obok budynku Marine Aquarium w Macduff (jednej z lokalnych atrakcji), zachęca do wędrówki od jednego...