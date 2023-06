Skąpany w odpadach

PATRYCJA BUKALSKA: Niedawno, pod koniec kwietnia, zorganizowano akcję oczyszczenia z plastiku plaż na wyspie Skye. Skala zanieczyszczenia plaży koło Heaste okazała się porażająca. Pan tam był.

ALLY MITCHELL: Warstwa plastiku ­w ­Heaste ma około metra. Zaczęliśmy w tym kopać, w najgłębszym miejscu, gdzie odpady sięgały mi niemal do ramion. Spędziliśmy tam cztery dni. Ta akcja była częścią projektu recyklingu plastiku z sześciu szkockich wysp, prowadzonego przez władze samorządowe regionu Highlands and Islands i stowarzyszenia Scottish Coastal Clean Up. Obejmuje on wyspy Skye, Eigg, Rum, Muck, Coll i Canna. Dołączyliśmy do grupy na Skye i większość sił poświęciliśmy zatoce koło Heaste. Tam sytuacja była bardzo trudna.

Ponad metrowa warstwa odpadów. Jak to możliwe?

Zatoka ma kształt nerki i jest umiejscowiona na końcu długiego...