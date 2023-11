Izrael-Hamas: oko za oko

Nie widać końca krwawej wojny między Izraelem a Hamasem, zapoczątkowanej 7 października przez brutalny atak palestyńskich terrorystów na południowy Izrael, w wyniku którego, jak ostatecznie ustalono, zginęło ok. 1200 Izraelczyków, a ok. 240 uprowadzono do Gazy. W samej Gazie wojna, która wkroczyła właśnie w szósty tydzień, pochłonęła życia ponad 11 tys. Palestyńczyków (tak podaje kontrolowane przez Hamas gazańskie Ministerstwo Zdrowia).

W miniony weekend najcięższe walki toczyły się w mieście Gaza. Koncentrowały się wokół obozu dla uchodźców Al-Shati i tamtejszych szpitali, w tym najważniejszego Al-Shifa, pod którym, zdaniem Izraela, biegną tunele kryjące centrum dowództwa Hamasu. Personel szpitala i organizacje humanitarne apelują o natychmiastowe przerwanie ognia. Informują, że szpital nie jest już w stanie pomagać rannym i chorym, i że jest gotów do natychmiastowej ewakuacji pacjentów, jeśli Izrael zgodzi się przerwać ostrzał.