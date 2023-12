Straceńcza misja: z czym zmierzy się nowa ministra zdrowia

Zna się więc Izabela Leszczyna na finansach, jak mówi Tusk, czy nie? Na pewno zna się na pilnowaniu finansów publicznych i ich strażnikiem w zdrowiu ma być. To konieczne, bo – wszystko na to wskazuje – nowy rząd nie podniesie wydatków na zdrowie tak bardzo, jak domagają się tego eksperci i jak wynikałoby z potrzeb systemu. W ramach umowy koalicyjnej nie zgodzono się na wpisanie postulowanych przez koalicjantów 8 proc. PKB (Lewica) ani nawet 7 proc. (Trzecia Droga), ograniczając się do stwierdzenia, że nakłady będą rosnąć. Sęk w tym, że koszty rosną i będą rosnąć jeszcze szybciej. Ministerstwo będzie musiało rozprawić się na przykład z „żabą” w postaci projektu ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek, który Szymon Hołownia dopuścił – jako drugi, po projekcie w sprawie finansowania in vitro – do pierwszego czytania. Koszty zmian, jakich chcą pielęgniarki, to minimum 10 mld zł rocznie. Ale to nie wszystko – eksperci zwracają uwagę, że medycyna jest bodaj jedyną dziedziną, w której postęp technologiczny nie oznacza redukcji kosztów, tylko ich zwiększenie. Możemy leczyć coraz skuteczniej, ale też drożej. Albo – nie leczymy, nie finansujemy takiego leczenia.

To są jednak dylematy na przyszłość. Niezbyt co prawda odległą, bo zegar dla nowego rządu zaczął tykać już pierwszego dnia po wyborach – politycy ustępującej ekipy, ale i pracownicy mediów sprzyjający obozowi Zjednoczonej Prawicy już od tygodni próbują rozliczać rząd Tuska, który zostanie zaprzysiężony 13 grudnia, za niespełnione obietnice. Są inne sprawy, którymi ministra zdrowia będzie musiała się zająć w pierwszej kolejności. To nie tylko audyt ostatnich miesięcy – już wyciekła informacja o nagrodach, jakie podpisała poprzednia minister zdrowia, Katarzyna Sójka, na około 300 tys. złotych, ale nieoficjalnie od miesięcy mówi się, że w ostatnim dniu urzędowania hojnie swoich współpracowników zabezpieczył również Adam Niedzielski.