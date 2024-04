Senegal: Niechcianych przywódców można się pozbyć za pomocą karty do głosowania

Faye zapowiada rewizję pozawieranych przez Salla umów z zachodnimi koncernami na wydobycie senegalskiej ropy naftowej i gazu, namawia frankofońską Afrykę, by przestała w końcu używać franków CFA powiązanych z euro (a wcześniej z francuskim frankiem) i zastąpiła je własną walutą, eco. Nie przestaje mówić o suwerenności i równoprawnej współpracy czy to z Francją, czy z USA lub Chinami. Kto wie, czy aby zadowolić swoich buntowniczo nastawionych młodych wyborców, Faye nie poprosi Francji, by wycofała z Senegalu swoje wojska (ok. pół tysiąca żołnierzy) i zamknęła wojskową bazę. Francuski prezydent Emmanuel Macron jako jeden z pierwszych pogratulował Faye’owi zwycięstwa i pewnie chętnie by się zgodził wycofać wojska, jeśli miałoby to pomóc francuskim przedsiębiorcom i kupcom.

Diomaye to Sonko

Faye będzie rządzić Senegalem w duecie ze swoim najlepszym przyjacielem, starszym o kilka lat Ousmanem Sonko. Tak naprawdę to Sonko, populista równie charyzmatyczny, co nieodpowiedzialny, był najgroźniejszym rywalem Salla i najpoważniejszym pretendentem do prezydentury. Wygrałby zapewne elekcję, gdyby nie został z niej wykluczony za wymierzony mu wyrok więzienia jako karę za „gorszenie i sprowadzanie na złą drogę młodzieży”. Z zarzutu o gwałt został oczyszczony.

Wiedząc, że nie zostanie dopuszczony do wyborów, zgłosił do nich swojego politycznego druha Faye’a i ogłosił hasło wyborczej kampanii „Diomaye to tak naprawdę Sonko”. Bez poparcia Sonko Faye zapewne wyborów by nie wygrał i nie został prezydentem. Jego pierwszą prezydencką decyzją było wyznaczenie Sonko na nowego premiera.