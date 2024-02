Ryby, turyści i domena internetowa. Jak wyspiarski kraj na Karaibach bogaci się dzięki sztucznej inteligencji

Był rok 1995, gdy Anguilla – niewielki archipelag rajskich wysp z pięknymi plażami, położony na Morzu Karaibskim – otrzymała prawo do używania domeny internetowej najwyższego poziomu, odpowiadającej swojemu kodowi identyfikacyjnemu. Domena, jak inne nawiązująca do nazwy kraju, brzmiała: .ai.

Można sądzić, że w tym czasie mało który mieszkaniec Anguilli w ogóle to zauważył. Zapewne mało kto zaprzątał też sobie głowę wynalazkiem zwanym internetem. Przez kolejnych kilkanaście lat gospodarka Anguilli wciąż opierała się na turystyce, usługach finansowych (wyspa jest jednym z rajów podatkowych) i rybołówstwie. Wcześniej przez ponad 300 lat kraj ten był kolonią brytyjską. Dziś ma status terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii i własny rząd (choć najważniejszą osobę, gubernatora, nadal mianują Brytyjczycy).

Nagły strumień pieniędzy

Sytuacja zmieniła się w 2022 r., gdy światową premierę miał prototyp ChatGPT firmy OpenAI. Sztuczna inteligencja (angielski skrót to AI) już wcześniej była na topie, jednak za sprawą chatbota, z którego w ciągu dwóch pierwszych miesięcy skorzystało 100 mln ludzi, świat oszalał na jej punkcie. Dla Anguilli zaś pojawiło się nowe źródło dochodu: sprzedaż domen.

Jeszcze w 2020 r. liczba zarejestrowanych stron internetowych z końcówką .ai wynosiła niecałe 100 tysięcy. Dziś jest ich ponad 350 tys., a Vincent Cate, urzędnik zarządzający od lat 90. XX w. domeną, przyznaje, iż codziennie rejestruje się ok. 700 nowych. Każda to 140 dolarów do państwowego budżetu. Własne strony internetowe z końcówką .ai mają już Facebook, Google, Microsoft czy firma xAI Elona Muska.

Bardziej popularne adresy oznaczają większy dochód. W październiku 2023 r. giełda domen Sedo podała, że ​​adres You.ai został sprzedany za 700 tys. dolarów.

Dziś zyski Anguilli ze sprzedaży domen szacuje się na 30 mln dolarów rocznie, co stanowi 10 proc. PKB. To okazały strumień pieniędzy dla kraju zamieszkanego przez zaledwie 16 tys. obywateli. Rządzący Anguillą zapowiadają, że nie pozwolą, by kraj uzależnił gospodarkę od tego jednego źródła dochodu. Zarobione pieniądze mają zamiar przeznaczyć na rozwój lokalnych firm, pomoc mieszkańcom w dostępie do usług państwowych i promocję kraju wśród zagranicznych turystów. Do spłacenia jest też spory dług publiczny.

Atol na Pacyfiku

Anguilla to nie pierwszy przypadek małego kraju, którego budżet zasilają zyski ze sprzedaży domen. Wcześniej flagowym przykładem było Tuvalu – państwo wyspiarskie na Pacyfiku, w połowie drogi między Australią a Hawajami. Na 26 km2 tego kraju znajdziemy jedno lotnisko, jeden bank, jeden szpital i jedną drogę, która biegnie przez cały atol. A także jedną domenę najwyższego poziomu, z której korzysta cały świat (.tv).

Pod koniec lat 90. XX w. domena ta była rozchwytywana przez stacje telewizyjne. W 1998 r. Tuvalu podpisało 10-letnią umowę z amerykańską firmą DotTV o wartości 50 mln dolarów, w ramach której sprzedało prawa do dystrybucji domeny. Umowa potroiła dochód narodowy kraju – i pozwoliła Tuvalu dołączyć do ONZ. Pieniądze z transakcji poszły bowiem m.in. na opłacenie wymaganych składek członkowskich w ONZ.