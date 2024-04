Rosja: powołano radę eliminującą książki krytyczne wobec władzy

Ci, którzy nie mają wobec Putina złudzeń ani zobowiązań, nie mają wątpliwości: „Wojna zakończy się wtedy i tylko wtedy, kiedy Putin wyjedzie z Kremla na lawecie nogami do przodu” – pisze w komentarzu do decyzji amerykańskiego Kongresu Aleksandr Morozow (na emigracji). Jego zdaniem, półroczna zwłoka w podjęciu przez USA decyzji o pomocy dla Ukrainy spowodowana była – cokolwiek naiwnym – oczekiwaniem, że Putin opamięta się, zaprzestanie sukcesywnego atakowania Ukrainy dronami i rakietami i będzie skłonny do podjęcia negocjacji w warunkach zamrożonego konfliktu.

Ale kalkulacja Putina jest inna: wojna to instrument pomagający mu w utrzymaniu się przy władzy. Za półtora tygodnia odbędzie się inauguracja jego kolejnej kadencji. Jest mało prawdopodobne, że Putin zadeklaruje wtedy chęć zakończenia wojny w obliczu wzmocnienia Ukrainy. Eskalacja i bluff to jego wyćwiczone i wielokrotnie sprawdzone techniki operacyjne.

A pisarze? Pisarze niech się mają na baczności. Albo piszą bałwochwalcze książki o prezydencie. Jak choćby ta – niedawno przedstawiona z wielką pompą książka Aleksandra Miasnikowa „Władimir Putin. Z latopisu XXI wieku”. Książka uzyskała doskonałe recenzje ważnych towarzystw historycznych, rad naukowych i innych czynników, czuwających nad ideologiczną czystością półek księgarskich.