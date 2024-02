Putin obiecuje awans społeczny. Czy Rosję czeka wymiana elit?

Na połajankach się nie skończyło – artyści estrady stracili kontrakty telewizyjne, tytuły „zasłużony artysta FR”, ich koncerty zostały odwołane, raper Vacio (który paradował w jednej skarpecie naciągniętej na genitalia) został aresztowany, a po odsiadce dostał powołanie do wojska, Iwlejewa ma zapłacić grzywnę, Mutabor został zamknięty, a jego właściciel, chcąc odkupić swoją winę, podarował cerkwi relikwię. Jak to w surrealistycznych rosyjskich opowieściach bywa, relikwia okazała się fałszywką. (O imprezie i jej reperkusjach pisałam na blogu 17 mgnień Rosji w tekstach „Goło i niezbyt wesoło”, „Pokłosie roznegliżowanej imprezki” i „Jeszcze o pokłosiu »gołej imprezki«”).

Niewiele znaczące spotkanie klubowe, przeznaczone dla wyselekcjonowanych członków moskiewskiej bohemy, dla których zabawa jest nieodzownym elementem życia niezależnie, czy to wojna, czy pokój, otworzyło nieoczekiwanie wielką dyskusję o konieczności wymiany elit artystycznych. I nie tylko artystycznych. Ton nadawali początkowo Z-patrioci, a w końcu głos zabrał sam Z-prezydent.

Po Moskwie rozeszły się wieści, że Putinowi powiedział o „gołej imprezce” i zaprezentował wołające o pomstę do nieba obrazki reżyser Nikita Michałkow, strojący się ostatnio w szaty moralizatora i wyroczni. Putin był zniesmaczony tym, co zobaczył i usłyszał, a zatem na głowy nieszczęsnych, obnażających za dużo „cudaków” posypały się kary.

Michałkow rozwinął swoje przemyślenia na temat odpowiedniego zachowania elit w obszernym wywiadzie dla agencji TASS. Przede wszystkim zaprzeczył pogłoskom, że to on poinformował Putina o balu golasów: „Mamy z prezydentem wiele innych tematów do omówienia”. Michałkow wyznaczył linie podziału: kto się opowiada za Putinem i wojną, ten zasługuje na estymę. A ci, którzy powyjeżdżali i z zagranicy krytykują Rosję, są niegodni szacunku – według niego caryca estrady Ałła Pugaczowa (która opuściła Rosję z rodziną, wspiera antyputinowskie występy męża, kabareciarza Maksima Gałkina) jest dla kraju stracona. A inni? Przed utalentowanymi twórcami Michałkow miłościwie uchyla furtkę: jeśli powrócą, posypią głowę popiołem, przyznają się do błędu, to mają szansę na nowe otwarcie i miejsce w nowo formującej się elicie. Niemniej na razie artyści, którzy wyjechali z Rosji Putina, nie ciągną w stronę Moskwy szwadronami, aby bić czołem o mur Kremla i prosić o łaskę.

Niech sczezną artyści

A skoro sami nie ciągną, to może dałoby się ich ściągnąć przymusowo? O takich przymiarkach świadczy rozgrywka wokół rockowej kapeli Bi-2. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę członkowie zespołu wypowiedzieli się przeciwko wojnie i wyjechali za granicę. W maju 2023 r. solista „Bi-2” Jegor Bortnik został wpisany przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości na listę „agentów zagranicznych”. 24 stycznia tego roku muzycy zostali zatrzymani w Tajlandii po występie w kurorcie Phuket. Władze jako powód wskazały brak zgody na pracę, artyści stanęli przed miejscowym sądem, który skazał ich na grzywny w wysokości 77 euro. Skazani uiścili należność na miejscu. Zaraz po rozprawie rockmanów zatrzymała z kolei policja migracyjna. Zostali przewiezieni do Bangkoku i tam – trzymani w klatce – czekali, aż rozstrzygnie się dalszy ich los. Rosyjscy dyplomaci zamiast udzielić artystom pomocy, zaczęli zabiegi o ich ekstradycję do kraju – z taką prośbą zwrócił się do władz Tajlandii rosyjski konsul. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa nazwała członków grupy „toksycznymi działaczami antykultury”. A dobrze znany z doprawiania herbaty radioaktywnymi izotopami deputowany Andriej Ługowoj z nieukrywaną satysfakcją zapowiadał, że po powrocie do Rosji kapela będzie mogła „swobodnie grać dla kolegów z celi”.

I zapewne ściągniętym siłą do Rosji członkom Bi-2 urządzono by pokazowy proces. Ale stało się inaczej – po wielogodzinnych konsultacjach dyplomatów Izraela i Australii (niektórzy muzycy Bi-2 mają obywatelstwo tych państw) z władzami Tajlandii odstąpiono od pomysłu wydania muzyków w ręce rosyjskiego wymiaru niesprawiedliwości. Wieczorem 31 stycznia zespół w pełnym składzie wylądował w Izraelu.

Nie tylko muzycy

Na miejsce w nowej putinowskiej elicie artystycznej nie mogą też liczyć literaci, uznani przez rosyjskie władze za „agentów zagranicznych”, ekstremistów, terrorystów, jak Borys Akunin, Dmitrij Bykow czy Dmitrij Głuchowski.