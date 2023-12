Rosja: Pisarz Borys Akunin na kremlowskiej liście terrorystów

Niedługo potem prestiżowe wydawnictwo AST ogłosiło, że wstrzymuje publikację książek Akunina i Bykowa w oczekiwaniu na „ocenę prawną”. Księgarnie wycofały książki ze sprzedaży, do akcji dołączyła też internetowa księgarnia Litres. „Ocena prawna” nastąpiła szybko. Akunina (wł. Grigorij Czchartiszwili) wpisano na „listę terrorystów i ekstremistów”, przy jego nazwisku pojawiła się gwiazdka, co oznacza, że została wszczęta przeciwko niemu sprawa karna z artykułu o dyskredytacji armii rosyjskiej i rozpowszechnianiu fejków. Deputowani Dumy zaczęli się domagać wpisania Akunina również na listę „agentów zagranicznych”. Dzień później w siedzibie wydawnictwa Zacharow (również wydającego książki Akunina) przeprowadzona została rewizja.

Sam Akunin napisał w liście do czytelników: „Wydaje się, że to drobiazg, nieznaczące wydarzenie, ot, jakiegoś pisarza wpisano na listę terrorystów. Ale to ważny punkt zwrotny. W Rosji od czasów rozpadu ZSRS nie zakazywano książek. Pisarzy nie oskarżano o terroryzm od czasu Wielkiego Terroru. To nie jest sen, to naprawdę dzieje się w Rosji”.

Putinowska cancel culture

Pokaz publicznej chłosty niebłagonadiożnych literatów to wstęp do odcięcia ich od rzesz czytelników w Rosji. Rosyjska propaganda krzyczy o gnębieniu rosyjskiej kultury w Europie, nazywając to przejawem powszechnej rusofobii. Tymczasem w samej Rosji na co dzień odbywa się kastrowanie kultury. Twórcy, którzy nie popierają działań władz, nie gloryfikują wojny, są piętnowani, represjonowani i odsuwani. Kilka przykładów z ostatnich tygodni.

Sąd w Moskwie (zaocznie) skazał reżysera Iwana Wyrypajewa na karę 8 lat łagru za „fejki” o rosyjskiej armii. Wyrypajew udzielał zachodnim mediom wywiadów, w których krytykował wojnę i Putina, mówił o zbrodniach w Buczy. W sierpniu br. na taki sam wyrok i z tego samego artykułu kk został skazany pisarz Dmitrij Głuchowski (Dmitry Glukhovsky), autor popularnego cyklu powieściowego „Metro”. I Wyrypajew, i Głuchowski mieszkają za granicą.