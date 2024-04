W rosyjskich kinach leci właśnie najlepsza w historii ekranizacja „Mistrza i Małgorzaty”. Jawnie antyreżimowa. Jak to jest możliwe?

W dzisiejszej Rosji, podobnie jak w tamtej komunistycznej, próba drwin i krytyki jakiejkolwiek władzy, choćby tej z przeszłości, stanowi poważne niebezpieczeństwo. I jak czytać słowa Iwana Bezdomnego, powieściowego literata na usługach reżimu, który deklamuje: „Po co nam do raju? Pojedziemy do krymskiego kraju!”. Albo: „Naftowa lawa – to nasza duchowa strawa!”. Także wojenne i rocznicowe parady na ulicach stalinowskiej Moskwy wywołują déjà vu.

Trudno o lepszy komentarz niż słowa Wolanda, że świat się zmienia, ale ludzie pozostają tacy sami.

ROSJA OGLĄDA | W styczniu miliony Rosjan poszły więc do kin – i już po trzech tygodniach wyświetlania budżet filmu zwrócił się dwukrotnie. Kolejna niespodzianka to zadziwiająco zgodne głosy mediów kremlowskich (a przynajmniej ich części) i opozycyjnych. Rządowa „Rossijska Gazieta” pod wrażeniem filmu oddała chwałę Łokszynowi, pisząc, że „wszedł w dialog z klasykiem i w swojej brawurowej bezczelności wychodzi z tego zwycięsko”. Wtórował jej emigracyjny portal Meduza: „Aż trudno w to uwierzyć, mówiono przecież o przekleństwie i niemożliwości ekranizacji tej powieści, ale zupełnie niespodziewanie wyszło świetnie. Cała Rosja ogląda »Mistrza i Małgorzatę«”.