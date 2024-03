Rosja po zamachu: obławy na migrantów, dyskusje o karze śmierci. Władzom potrzebna jest nienawiść

Skompromitowane przeoczeniem przygotowań do zamachu służby starają się teraz wykazać operatywnością, przeprowadzając obławy na migrantów w wielkich rosyjskich miastach. Organizacje zajmujące się wsparciem gastarbeiterów odnotowują skokowy wzrost liczby osób, które zwracają się o pomoc w związku z prześladowaniami. Dlaczego tak się dzieje?

Opozycyjny polityk Leonid Gozman tak o tym mówi w audycji Radia Swoboda: „Policja i inne organy robią to, co umieją. Zapewnić bezpieczeństwa obywatelom nie umieją, za to umieją przeprowadzać masowe obławy. W ten sposób pokazują, że działają: oto tylu a tylu migrantów zatrzymaliśmy, położyliśmy twarzą w błoto! Ponadto władzom potrzebna jest nienawiść, potrzebni są wrogowie wewnątrz kraju, najlepiej tacy, których ludzie naprawdę nie lubią. Władzom jest na dobrą sprawę wszystko jedno, kogo ludzie będą nienawidzić: LGBT, Kirgizów, Żydów czy kogoś innego, najważniejsze, żeby nienawidzili. Dlatego że na tle tej nienawiści – jeżeli uda się ją wzbudzić – na dalszy plan odchodzą pretensje wobec władz (…) A migranci to bardzo wygodny obiekt nienawiści. Rosjanie rzeczywiście ich nie kochają, bo są inni”.

Deputowani Dumy wezwali do zaostrzenia przepisów dotyczących wjazdu i przebywania migrantów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Za zamach odpowiedzą więc migranci, bo na razie nic nie wskazuje na to, aby Putin chciał rozliczyć za fatalne błędy szefów FSB czy MSW. To filary jego władzy. Gdyby doszło do ich odwołania, oznaczałoby to poważne zmiany w składzie najbliższego kręgu Putina i dalsze związane z tym reperkusje. Czy Putin może sobie na to pozwolić?