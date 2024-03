Sala koncertowa liczy 6200 miejsc. Gdy publiczność zaczęła zajmować wygodne fotele, na widownię wbiegło kilku mężczyzn z bronią automatyczną. Otworzyli ogień do publiczności. Wybuchła panika. Długo nie było wiadomo, co się dzieje. A w rosyjskich mediach społecznościowych wybuchła histeria. Przez wiele godzin trwała licytacja sprzecznych danych: o liczbie ofiar, powodach pożaru, który wybuchł w obiekcie, o sprawstwie zamachu.

Oskarżenia i analogie

Znamienne, że profesjonalni nienawistnicy Ukrainy z drugiego szeregu polityków – eksprezydent Dmitrij Miedwiediew czy tzw. prawosławny oligarcha Konstantin Małofiejew – natychmiast wskazali winowajcę. To Ukraina, którą teraz należy zmieść z powierzchni ziemi, najlepiej z zastosowaniem broni jądrowej, żeby się już nie podniosła. Strona ukraińska kategorycznie odrzuciła te oskarżenia.

Wielu komentatorów dostrzegło w tym zamachu „rękę Kremla”. Analogii w czasie rządów Putina można znaleźć wiele – poczynając już od 1999 roku, na samym początku jego rządów (jeszcze wtedy w roli premiera), kiedy to w Moskwie, Wołgodońsku i Bujnaksku wyleciały w powietrze domy mieszkalne, a on wykorzystał to do zbudowania swojej legendy nieustraszonego pogromcy czeczeńskiego terroryzmu i wyniesienia do władzy. Potem były zamachy w teatrze na moskiewskiej Dubrowce i na szkołę w Biesłanie, wykorzystane przez władze do ograniczania wolności obywatelskich.