Ogromne powodzie w Rosji. Tama za miliard rubli pękła, bo „myszy przegryzły ją na wylot”

Najgroźniejsza od dziesięcioleci powódź nie zatrzymała się na Orsku: położone niżej miejscowości również znalazły się pod wodą. Wysoka fala na rzece Ural dotarła do stolicy obwodu – Orenburga. Z brzegów wystąpiły również inne rzeki – pod wodą znalazło się miasto Jurga w obwodzie kemerowskim, obwód kurgański i obwód tiumeński. Władze obwodu tomskiego zaapelowały do ludzi, by szykowali się do ewakuacji z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Tom.

„Jeszcze niedawno zamarzający w nieogrzewanych mieszkaniach ludzie apelowali o ratunek do Putina, bo tylko on mógł usunąć awarie sieci ciepłowniczych. Teraz łakną wsparcia prezydenta podczas powodzi. Za chwilę będą wzywać pomocy, gdy zaczną się letnie pożary. A zaczną się na pewno. System nie daje sobie z takimi klęskami rady. Miliardy, zamiast na przygotowanie się do okiełznania żywiołów, idą na wojnę z Ukrainą” – piszą w mediach społecznościowych komentatorzy. Oprócz tak trzeźwych ocen w sieci jest mnóstwo wpisów wynajętych przez władze botów, które wychwalają skuteczność władz w obliczu zagrożenia. Można też znaleźć żarty, jakie ludzie opowiadają sobie dla rozładowania napięcia.

– Władimirze Władimirowiczu, kto jest winny przerwania tamy w Orsku?

– Ukraina.

– Ale dlaczego?

– Woda kierowała się w stronę ukraińskiej granicy.

Na tropie „ukraińskiego śladu”

Ten dowcip jest nawiązaniem do wersji zamachu terrorystycznego w Crocus City Hall, jaką próbują spreparować i nagłośnić rosyjskie władze. Przez machinę propagandową lansowana jest teza, że organizatorami zamachu są Ukraińcy. Przy tym wariancie obstaje Putin.

A skoro sam prezydent mówi o „ukraińskim śladzie”, bo terroryści wsiedli w samochód i pojechali w stronę granicy – jak on twierdzi – ukraińskiej, to musiało tak być i kropka. Nikt nie zapyta, dlaczego mieliby chcieć przekroczyć granicę z Ukrainą, pilnie strzeżoną po stronie rosyjskiej, stanowiącą linię frontu i gęsto zaminowaną, skoro mogli wybrać inne drogi ucieczki? Dlaczego na dodatek poruszali się tym samym autem, którym podjechali pod Crocus City Hall i którym stamtąd bez przeszkód odjechali? Może mieli jakiegoś „opiekuna” w rosyjskich służbach, który zapewniał im przykrycie i skierował ich do lasu w pobliże zbiegu granic Rosji z Ukrainą i Białorusią? Być może zapewniał, że będą mogli czmychnąć na Białoruś? Nie mamy szans, żeby się tego dowiedzieć. W lesie zamiast otwartej drogi ucieczki na zamachowców czekali funkcjonariusze FSB.

Początkowo Putin mówił o odpowiedzialności dżihadystów, ale po kilku dniach sam sobie zaprzeczył – na zjeździe związków zawodowych oświadczył żelaznym głosem: „Rosja nie może być obiektem zamachu ze strony fundamentalistów islamskich”. Dlaczego? Bo prowadzi idealną politykę na arenie międzynarodowej, a jedynym celem zamachu pod Moskwą było złamanie jedności rosyjskiego społeczeństwa. Można by zadać pytanie, czy posłanie kontyngentu wojskowego na wojnę z Państwem Islamskim do Syrii było przejawem tej idealnej polityki. A może chorasańskiej filii ISIS-K nie odpowiada wspieranie przez Moskwę reżimu talibów w Afganistanie? Czy Państwo Islamskie mogło sobie postawić za cel „złamanie jedności rosyjskiego społeczeństwa”? Pytań jest wiele i słowa Putina nie są odpowiedzią, a zasłoną dymną, za którą propaganda przygotowuje danie główne: winę za zamach ponosi „nazistowski reżim” w Kijowie i jego patroni z Waszyngtonu.