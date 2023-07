Prostak i gorszyciel

Wysławiam Cię, Ojcze (...) że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”, czytamy w Lekcjonarzu mszalnym. W innych przekładach, począwszy od Jakuba Wujka, mamy: objawiłeś ludziom prostym, malutkim, niemowlętom, którzy są jak małe dzieci, małoletnim. Według „Słownika języka Polskiego” PWN słowa prostaczek używa się, gdy „z pobłażaniem [mówi się] o człowieku niewykształconym, zwykle naiwnym”, a synonimów tegoż słówka jest ponad 70, np. ciemniak, ćwierć­inteligent, cham, burak, tępak, wsiok, zarozumialec. Trudno uwierzyć, żeby Jezus tak o kimkolwiek myślał. Przecież to dzieci i matki, w przeciwieństwie do „mądrych i roztropnych” dorosłych i uczonych, również apostołów, garnęły się do Jezusa. Na Golgocie kogo widzimy? Matkę Jezusa, parę innych kobiet, prawdopodobnie najmłodszego z uczniów oraz dwóch, a jakże, mądrych i roztropnych, Nikodema i Józefa z ...