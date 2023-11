Prezydent Krakowa odchodzi na emeryturę. Czym była dla miasta epoka Jacka Majchrowskiego?

Monstrualny dług

I tu dochodzimy do listy problemów. Bo ten bardzo dobrze, na tle innych miast, dofinansowany Kraków tonie dziś w długach. To prawda, że miasto mocno (być może za mocno) stawiające na krótkoterminowych turystów straciło wiele podczas pandemii, choć akurat z tego mieszkańcy byli w sporej części zadowoleni, gdy nagle okazało się, że nie cierpią z powodu hałasów generowanych przez zatłoczone knajpy i mieszkania wynajmowane poprzez Airbnb. Z problemem zapaści finansowej mierzyło się jednak w tym samym czasie wiele miast turystycznych i dały sobie one radę lepiej niż Kraków. Miasto na koniec roku będzie miało dług dochodzący do 6 mld zł i już teraz ma ogromne problemy, by znaleźć pieniądze na pensje dla nauczycieli, pomoc społeczną i komunikację miejską. Niedawno radni zgodzili się na kolejny kredyt w wysokości 220 mln zł, żeby dać sobie radę z rachunkami. Na większe inwestycje funduszy nie będzie.

Główny problem ekipy Majchrowskiego jest jeden. Rządząc już tyle lat, odkleiła się od społeczeństwa, zaczęła stanowić osobną kastę wszechwiedzących urzędników, którzy na krytykę z każdym rokiem reagowali z coraz większą złością i lekceważeniem wobec oponentów. Kasta lekką ręką wydawała ogromne pieniądze, doprowadzając do sytuacji, w których to społeczność Krakowa musiała bronić np. Parku Bednarskiego przed zamianą go w wesołe miasteczko i błagać o ograniczenie tej inwestycji. Tu zresztą przykładów jest dużo więcej, choćby słynne już 135 koszy na śmieci w niedużym Parku Reduta, na które wydano 500 tys. zł. Albo kolejne osiedla budowane bez odpowiedniej infrastruktury, betonujące atrakcyjne działki w mieście.

Faktem jest, że wiele protestów społecznych, np. w obronie przyrody wokół dawnego kamieniołomu na Zakrzówku, przyniosło skutek. Zawsze jednak odbywało się to w atmosferze wojny, a sam prezydent uchodził za jednego z najbardziej obrażalskich. Nie lubił dziennikarzy i nie uważał za stosowne, by tłumaczyć się przed nimi nawet wtedy, gdy pytali o jego dochody. Bywały bowiem lata, podczas których prezydent kasował spoza magistratu (emerytura, wykłady na UJ i w szkole wyższej prowadzonej przez żonę) więcej pieniędzy niż z pracy w urzędzie, co uczyniło go najbogatszym prezydentem w Polsce. A jednocześnie kazało zadawać pytania, czy nie jest przypadkiem prezydentem na pół gwizdka.