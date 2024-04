Wojna pod Wawelem. Kto zostanie nowym prezydentem Krakowa: Gibała czy Miszalski?

Jednak to nie Komarewicz stoi za kampanią przeciwko Gibale. Kosztujące setki tysięcy plakaty sfinansował znany deweloper, co wiele mówi o lobby, które najbardziej obawia się Gibały. Kandydat wielokrotnie zarzucał rządzącemu miastem przez ponad dwie dekady prof. Jackowi Majchrowskiemu, że bezwzględnie „betonuje” Kraków, pozwalając tworzyć osiedla brzydkie, bez odpowiedniej infrastruktury i kiepsko skomunikowane z innymi dzielnicami. Gibała od lat współpracuje też z częścią ruchów miejskich, angażuje się w masę dzielnicowych projektów (walka z wysypiskami śmieci, wycinką drzew) i zapowiada bardziej restrykcyjne zasady oraz przyspieszenie tworzenia planów zabudowy oraz nowych terenów zielonych. W kampanii poparła go m.in. popularna posłanka Razem Daria Gosek-Popiołek.

Trochę jak kameleon

Problemem 46-letniego Gibały jest to, że spora grupa krakowian po prostu mu nie ufa, uważając, że np. w kwestiach politycznych skakał z kwiatka na kwiatek. Najpierw współpracował z konserwatywnym think tankiem Klub Jagielloński, potem przez dwie kadencje był posłem, najpierw w PO, a w końcu w Ruchu Palikota. Miał wtedy neoliberalne poglądy i opowiadał się za ograniczaniem wydatków państwa na cele publiczne, co kłóci się z jego obecnym aktywistycznym sznytem. Niemniej faktem jest też, że tego sznytu nie nabrał tuż przed wyborami, ale ładnych parę lat temu.

Biznesowo Gibała działał początkowo w branży turystycznej i współpracował z ojcem w branży alkoholowej, później zaś wszedł w przynoszącą mu zyski produkcję wkładów do drukarek 3D oraz desek kompozytowych. Dziś wiele osób w Krakowie zastanawia się więc, kto w jego imieniu obsadziłby urzędowe stanowiska? Partnerzy biznesowi? To nie najlepsza opcja. Aktywistyczne środowisko? Ono z kolei, zdaniem wielu wyborców, jest dobre w nakreślaniu wizji i alarmowaniu o problemach, ale może okazać się kiepskie przy podejmowaniu decyzji wymagających kompromisów – a na tym polega m.in. zarządzanie niemal milionowym miastem.

Baron turystyczny z PO

Stąd też zapewne wziął się sukces wyborczy i pierwsze miejsce 43-letniego Aleksandra Miszalskiego, wieloletniego szefa lokalnych struktur PO, działającego w niej od 15 lat. Na mieście można było usłyszeć, że dla sporej grupy ludzi wybór Gibały to jednak niewiadoma, Miszalski zaś to gwarancja znanej drogi. Za kandydatem stoją rząd i większość parlamentarna, co z kolei może oznaczać łatwiejszy dostęp do funduszy centralnych.

Ponadto tak naprawdę większość wyborców nie pragnie rewolucji w mieście i zajęta jest swoimi sprawami. Ludzie są zmęczeni w wyniku pandemii, inflacji, wojny w Ukrainie i ciągłych konfliktów na poziomie krajowym, nie mają też wcale najgorszego zdania na temat epoki Majchrowskiego. Miasto rozwijało się za jego rządów prężnie, choć oczywiście pytaniem pozostaje, na ile była to zasługa samych władz, a na ile dobrej koniunktury dla tego miasta – niestety, dziś zadłużonego na niemal 6 mld zł.