Po ataku na amerykańską bazę w Iraku: groźba eskalacji na Bliskim Wschodzie

„Wciąż wyjaśniamy okoliczności tego ataku, ale wiemy z całą pewnością, że dokonały go wspierane przez Iran ugrupowania zbrojne z Syrii i Iraku – oświadczył prezydent Joe Biden. – Zapłacą za to i to my wybierzemy czas i sposób odwetu”. Odwet za atak na Wieżę 22 zapowiedział też sekretarz obrony Lloyd Austin.

„Nie mieliśmy z tym nic wspólnego” – oświadczył rzecznik irańskiego ministerstwa dyplomacji, podkreślając, że to obecność wojskowa USA na Bliskim Wschodzie i bezkrytyczne wsparcie, jakiego Amerykanie udzielają Izraelowi, są główną przyczyną bliskowschodnich niepokojów.

Jankesi i ajatollahowie

Ataki na amerykańskie bazy wojenne, zwłaszcza w Iraku i Syrii, nasiliły się od połowy października, gdy wiele arabskich ugrupowań zbrojnych na Bliskim Wschodzie zapowiedziało, że będą atakować Izrael i jego sojuszników w odwecie za izraelską inwazję na Strefę Gazy (doszło do niej po terrorystycznym ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael z 7 października – od tego czasu zginęło ponad 1,5 tys. Żydów i ponad 25 tys. Palestyńczyków).

Szyickie partie zbrojne z Iraku, władze Syrii (winne Teheranowi dług wdzięczności za wygraną w wojnie domowej), a także wspierane przez Iran partyzanckie armie Hutich w Jemenie, Hezbollahu w Libanie i Hamasu w Strefie Gazy – budują Front Oporu, stworzony przez ajatollahów, by przeciwstawić się obecności Zachodu na Bliskim Wschodzie, a także rywalizować z sunnickimi potęgami Arabii Saudyjskiej i Turcji. Bliskowschodni sojusznicy i dłużnicy służą też Iranowi do prowadzenia zastępczych wojen przeciwko Zachodowi, Izraelowi, a do niedawna także Turcji i Arabii Saudyjskiej (w zeszłym roku Chiny pogodziły ajatollahów z Saudami).